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Китай уличили в нарушении данного США слова 

Lenta.ru 25 минут назад
Китай уличили в нарушении данного США слова
Фото: Reuters
Экономисты, проанализировавшие данные по экспорту товаров из США и импорту в Китай, пришли к выводу, что в первые полгода действия «первой фазы» торговой сделки между странами Пекин активно нарушал данное Вашингтону слово, пишет CNBC.
В период с января по июнь Китай закупил гораздо меньше американских товаров, чем было оговорено в январском соглашении, подписанном президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Согласно данным из США, за шесть месяцев было закуплено товаров на 33,1 миллиарда долларов из положенных за весь 2020 год 142,7 миллиарда долларов. Китайская версия говорит о 40,2 миллиарда из общих 172,7 миллиарда.
При этом размер совокупных годовых обязательств Китая в обеих версиях разнится на 30 миллиардов долларов из-за различных оценок состояния американского экспорта в Китай в 2017 году, который принят за базовый. Причина такого расхождения не указывается. В обоих вариантах уже совершенные закупки составляют меньше четверти от запланированных.
Цели не достигнуты ни по одной из трех отраслей, указанных в январском соглашении: промышленные товары, сельское хозяйство и энергетика. Эксперты сомневались в достижимости целей сразу после подписания документа. С тех пор перспективы еще ухудшились на фоне пандемии коронавируса, из-за которой спрос на товары и услуги по всему миру резко снизился.
При этом главный экономический советник Трампа Ларри Кудлоу называет данные по китайским закупкам «хорошими цифрами». Также он отрицает возможность аннулирования «первой фазы» сделки из-за резко ухудшившихся двусторонних отношений: Вашингтон обвиняет Пекин в распространении вируса, а также в слежке за американскими пользователями через смартфоны и мобильные приложения и в ущемлении автономии Гонконга.
«Первая фаза» торговой сделки была подписана Трампом и Си Цзиньпином в январе. Она предполагает рост китайского импорта американских товаров по важнейшим категориям в 2020 и 2021 годах на 63,9 миллиарда долларов по сравнению с уровнем 2017-го — до совокупных 200 миллиардов. Предполагалось, что при выполнении прописанных в документе условий за «первой фазой» последует вторая, которая ознаменует окончательное завершения длящейся с 2018 года торговой войны.
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Комментарии
Экономика , Си Цзиньпин , Дональд Трамп
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