Российскую торговлю ждет первый за 20 лет кризис

Оборот розничной торговли по итогам 2020 года из-за пандемии может упасть впервые за 20 лет, сокращение может составить 0,7-2%. Такие данные приводит газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Infoline.

"По итогам года по базовому прогнозу оборот российского ретейла может сократиться на 0,7%, до 33,3 трлн рублей. Пессимистичная оценка предполагает падение на 2%, до 32,9 трлн рублей год к году. Как поясняет гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, падение оборота розничной торговли в годовом выражении произойдет впервые как минимум с 2000 года", — отмечает издание.

В абсолютных цифрах это означает потери до 670 млрд рублей.

"В наибольшей степени могут пострадать продавцы одежды и обуви, ювелирных изделий и автомобилей. В то же время, отмечают аналитики, кризис был вызван "искусственными ограничениями", в том числе на передвижение, потому восстановление рынка начнется уже в следующем году", — указывают авторы статьи.

Продовольственная торговля, по оценкам Infoline, покажет небольшой рост. Базовый прогноз предполагает увеличение оборота на 2,4%, до 16,5 трлн рублей, неблагоприятный — на 1,2%, до 16,3 трлн рублей. При этом второй сценарий предполагает, что темпы роста будет самыми низкими за последние девять лет. "Как следует из данных Infoline, в течение 2011-2019 годов оборот увеличивался в диапазоне 2,2% — 11,15% ежегодно. В X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") также ожидают, что темпы роста рынка будут ниже, чем последние несколько лет, но динамика останется хотя бы на уровне целевой инфляции ЦБ . На пятницу показатель был 4%", — отмечает издание.

Оборот непродовольственной торговли, по базовому прогнозу Infoline, в этом году снизится на 3,7%, до 16,8 трлн рублей. По пессимистичной оценке — упадет на 5%, до 16,6 трлн рублей в годовом сопоставлении. Сильнее всего кризис повлиял на fashion-рынок, ювелирную отрасль и продавцов автомобилей, указывает Бурмистров. Так, Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" ожидает падения рынка автомобилей по итогам года на 18% в штуках: при таком развитии событий продажи в деньгах будут в небольшом минусе или на уровне прошлого года. По оценкам гендиректора Гильдии ювелиров России Эдуарда Уткина, оборот ювелирных магазинов может упасть на 55% в том числе из-за падения покупательной способности.

В Infoline ожидают, что в 2021 году по пессимистичному прогнозу оборот ретейла покажет рост на 4,1%, до 34,3 трлн рублей, по базовому— на 8,1%, до 36 трлн рублей в годовом сопоставлении.