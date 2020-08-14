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«Ъ»: оборот розничной торговли в 2020 году может упасть впервые за 20 лет 

ТАСС и ещё 6 1 час назад
Российскую торговлю ждет первый за 20 лет кризис
Фото: ТАСС
Оборот розничной торговли по итогам 2020 года из-за пандемии может упасть впервые за 20 лет, сокращение может составить 0,7-2%. Такие данные приводит газета "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование Infoline.

"По итогам года по базовому прогнозу оборот российского ретейла может сократиться на 0,7%, до 33,3 трлн рублей. Пессимистичная оценка предполагает падение на 2%, до 32,9 трлн рублей год к году. Как поясняет гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, падение оборота розничной торговли в годовом выражении произойдет впервые как минимум с 2000 года", — отмечает издание.

В абсолютных цифрах это означает потери до 670 млрд рублей.

"В наибольшей степени могут пострадать продавцы одежды и обуви, ювелирных изделий и автомобилей. В то же время, отмечают аналитики, кризис был вызван "искусственными ограничениями", в том числе на передвижение, потому восстановление рынка начнется уже в следующем году", — указывают авторы статьи.

Продовольственная торговля, по оценкам Infoline, покажет небольшой рост. Базовый прогноз предполагает увеличение оборота на 2,4%, до 16,5 трлн рублей, неблагоприятный — на 1,2%, до 16,3 трлн рублей. При этом второй сценарий предполагает, что темпы роста будет самыми низкими за последние девять лет. "Как следует из данных Infoline, в течение 2011-2019 годов оборот увеличивался в диапазоне 2,2% — 11,15% ежегодно. В X5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Карусель") также ожидают, что темпы роста рынка будут ниже, чем последние несколько лет, но динамика останется хотя бы на уровне целевой инфляции ЦБ. На пятницу показатель был 4%", — отмечает издание.
Оборот непродовольственной торговли, по базовому прогнозу Infoline, в этом году снизится на 3,7%, до 16,8 трлн рублей. По пессимистичной оценке — упадет на 5%, до 16,6 трлн рублей в годовом сопоставлении. Сильнее всего кризис повлиял на fashion-рынок, ювелирную отрасль и продавцов автомобилей, указывает Бурмистров. Так, Владимир Беспалов из "ВТБ Капитала" ожидает падения рынка автомобилей по итогам года на 18% в штуках: при таком развитии событий продажи в деньгах будут в небольшом минусе или на уровне прошлого года. По оценкам гендиректора Гильдии ювелиров России Эдуарда Уткина, оборот ювелирных магазинов может упасть на 55% в том числе из-за падения покупательной способности.
В Infoline ожидают, что в 2021 году по пессимистичному прогнозу оборот ретейла покажет рост на 4,1%, до 34,3 трлн рублей, по базовому— на 8,1%, до 36 трлн рублей в годовом сопоставлении.
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Комментарии
Экономика , Компании , Михаил Бурмистров , Владимир Беспалов , X5 Retail Group , Центральный банк России , Advis.ru , Газета "Коммерсантъ"
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