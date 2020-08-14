Китай испугался финансового железного занавеса 

Ухудшение отношений с США вызвало в Китае испуг по поводу обострения финансовой войны. Она может привести к тому, что вторая экономика мира окажется отключена от платежных систем на основе доллара. Об этом пишет Reuters.

Китайские официальные лица и экономисты в последние месяцы обсуждают наихудшие сценарии развития событий. Они призывают к укреплению влияния юаня на глобальных рынках, чтобы снизить зависимость от доллара и не оказаться за финансовым железным занавесом. В первом квартале доля юаня в мировых валютных резервах превысила два процента.

«Финансовая война уже началась, однако самая смертоносная тактика еще не использовалась», — сказал Ю Юндин, экономист Китайской академии социальных наук (CASS).

Самые жесткие санкции могут быть направлены на арест активов Китая в США.

Объем выкупленного КНР госдолга США равен триллиону долларов. Аналитики считают, что любой шаг Вашингтона по отключению Китая от долларовой системы или ответные меры Пекина по продаже значительной части долга, могут потрясти финансовые рынки и нанести ущерб мировой экономике.

Распродажа госдолга в столь больших количествах приведет к снижению его стоимости и повышению доходности. Это затруднит дальнейшие заимствования, обслуживание которых будет обходиться дороже.

Ранее стало известно, что Россия стала отказываться от американской валюты в рамках «дедолларизации» экономики. Например, страна получает больше евро, чем долларов в экспортных расчетах с Китаем.