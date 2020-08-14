Курс доллара: рубль не обвалится до конца года 

Опрошенные эксперты заявили, что курс доллара может немного вырасти осенью, но серьезного обвала рубля не будет. По их расчетам, к концу 2020 года доллар будет стоить 70-76 рублей.

Как сообщал «Рамблер», 13 августа курс доллара на Московской бирже падал до 73,57 рубля (на 14,25 копейки), а евро подорожал на 14,75 копейки, до 86,99 рубля.

Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» заявили , что рубль показал разные результаты к американской и европейской валюте вслед за их динамикой на рынке форекс. Доллар подешевел ко многим валютам из-за восстановления экономик и новостей о разработке вакцин.

Эксперт «БКС Премьер» Александр Бахтин заявил, что осенью на рубль может давить ситуация с коронавирусом и напряженность в отношениях США и Китая. Кроме того, осенью нефть может упасть ниже 40 долларов за баррель, так как экспортеры нарастят добычу.

Однако все это не грозит рублю серьезными проблемами, считает Бахтин. По его прогнозу, в ближайшие месяцы доллар будет стоить 72-74 рубля, а к концу года — 71 рубль.