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Курс доллара: рубль не обвалится до конца года 

Мария Иванова 3 часа назад
Курс доллара: рубль не обвалится до конца года
Фото: ТАСС
Опрошенные эксперты заявили, что курс доллара может немного вырасти осенью, но серьезного обвала рубля не будет. По их расчетам, к концу 2020 года доллар будет стоить 70-76 рублей.
Как сообщал «Рамблер», 13 августа курс доллара на Московской бирже падал до 73,57 рубля (на 14,25 копейки), а евро подорожал на 14,75 копейки, до 86,99 рубля.
Проверить курс доллара онлайн можно на «Рамблер/финансах».
Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» заявили, что рубль показал разные результаты к американской и европейской валюте вслед за их динамикой на рынке форекс. Доллар подешевел ко многим валютам из-за восстановления экономик и новостей о разработке вакцин.
Эксперт «БКС Премьер» Александр Бахтин заявил, что осенью на рубль может давить ситуация с коронавирусом и напряженность в отношениях США и Китая. Кроме того, осенью нефть может упасть ниже 40 долларов за баррель, так как экспортеры нарастят добычу.
Однако все это не грозит рублю серьезными проблемами, считает Бахтин. По его прогнозу, в ближайшие месяцы доллар будет стоить 72-74 рубля, а к концу года — 71 рубль.
Аналитик «Открытие брокер» Андрей Кочетков считает, что во втором полугодии у России вырастут доходы от нефти, а к концу 2020-го доллар окажется на отметке в 70 рублей.
Видео дня. Страны ОПЕК+ снизили добычу нефти
Комментарии
Экономика , Александр Бахтин , Андрей Кочетков , Московская биржа , Интерфакс
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