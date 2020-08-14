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Россияне поддержали идею Медведева усложнить мигрантам жизнь 

Lenta.ru 59 минут назад
Россияне поддержали идею Медведева о мигрантах
Фото: ТАСС
Больше половины россиян (почти 60 процентов) поддержали идею зампредседателя Совета безопасности Дмитрия Медведева усложнить жизнь трудовым мигрантам. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного исследовательским центром Superjob, передает «Интерфакс».
Речь идет об усложнении процедуры выдачи рабочих виз. Только 15 процентов респондентов отнеслись к такой инициативе негативно. Среди тех, кто поддерживает идею Медведева, большинство в возрасте от 45 лет и старше (68 процентов) и чаще всего — мужчины.
Также исследование показало, что за ужесточение правил в большей мере выступают россияне с ежемесячным доходом от 80 тысяч рублей (67 процентов), среди сограждан, кто в месяц зарабатывает меньше 30 тысяч рублей, такую позицию поддерживает каждый второй.
По словам Медведева, с новыми правилами мигрант сможет въехать в Россию только в том случае, если от работодателя получено подтверждение его трудоустройства. Бывший премьер-министр отмечал, что на фоне пандемии коронавируса почти половина мигрантов (40 процентов) лишились работы. По его оценке, это может потенциально способствовать росту криминала в России.
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Комментарии
Экономика , Дмитрий Медведев , Интерфакс
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