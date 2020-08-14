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Зеленский обещает увеличить минимальную зарплату на Украине 

Украина.ру и ещё 1 50 минут назад
Зеленский пообещал украинцам рост зарплаты
Фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховой Раде законопроект, предусматривающий повышение МРОТ на 5,86% к 1 сентября 2020 года, сообщили в пресс-службе Офиса президента.
В планах у главы государства повышение минимальной зарплаты до 6,5 тысяч гривен (17,3 тысячи рублей), сделать это он планирует поэтапно.

«Уверен, что депутаты проголосуют за законопроект, поданный президентом Украины, за увеличение минимальной заработной платы до пяти тысяч гривен. Затем второй этап этой программы — увеличение с 2021 до шести тысяч гривен. И на протяжении 2021 года будет третья часть — мы увеличим до шести с половиной тысяч гривен», — рассказал Зеленский.

Максимальный выигрыш от этих мер получат работники бюджетной сферы: врачи, учителя, полицейские, потому что их оклады считаются как раз из расчёта МРОТ.
Министр социальной политики Марина Лазебная считает, что меры по повышению МРОТ приведут к тому, что «часть средств из „конверта“ превратится в „белую“ зарплату», что фактически значит снижение доходов украинцев, так как работодателю придётся увеличивать налоговые отчисления.
В правительстве же полагают, средняя зарплата на Украине в 2021 году составит 13 632 грн, в 2022 году — 15 414 грн, в 2023 году — 17 169 грн.
При этом уровень безработицы по прогнозам должен снижаться. В 2021 году он ожидается в размере 9,2% от всей рабочей силы, в 2022-м — 8,5%, а в 2023-м — 8%.
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Комментарии 1
Экономика , Владимир Зеленский
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