В США призвали инвестировать в Россию

Легендарный инвестор из США Джим Роджерс призвал вкладываться в Россию на фоне глобального кризиса. Предприниматель считает, что выгоднее всего сейчас инвестировать в страны и отрасли, наиболее пострадавшие от карантинных мер, передает РБК.

«Я ищу возможности на российском рынке — особенно в сфере туризма, потому что российский туризм пережил катастрофическое время», — сказал он.

Также Роджерс призвал инвесторов обратить внимание на Сибирь и Дальний Восток, где, по его мнению, «происходит множество захватывающих вещей».

В число привлекательных стран, по словам инвестора, входят Китай и Венесуэла.

«Если вложиться в разрушенную страну, то через 5-6 лет обычно можно заработать много денег», — уверен Роджерс.

По данным недавнего исследования международной аудиторско-консалтинговой компании EY, США разлюбили вкладывать в Россию и уступили Германии первое место по прямым иностранным инвестициям в 2019 году. Инвестиции США в Россию упали на 39 процентов, до 20 проектов. Для сравнения, в 2018 году Америка вкладывалась в 33 российских проекта.