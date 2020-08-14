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Коронакризис-2020: Курс рубля увяз в «нефтяном болоте» 

Свободная пресса и ещё 1 1 час назад
Коронакризис: курс рубля увяз в «нефтяном болоте»
Фото: ТАСС
Коронакризис не отступит даже в 2021 году, уверены в ОПЕК. Эксперты подсчитали, что глобальный спрос на нефть (а это один из индикаторов экономической активности на планете) в нынешнем году вряд ли восстановится до докризисного уровня.
Но даже и в будущем году спрос не достигнет «доковидных» величин — причиной будет изменение структуры экономики, которая в целом станет потреблять меньше ресурсов, а также распространенная практика удаленной работы. То есть, это фактически продолжение кризиса, который мы наблюдаем сейчас.
— Согласно отчету ОПЕК, ухудшение прогноза произошло главным образом из-за снижения уровня экономической активности в нескольких крупных странах, — говорит ведущий аналитик финансовой компании Forex Optimum Иван Капустянский. — Вероятно, это обусловлено быстро реализовавшимся отложным спросом и далее замедлением роста экономик этих стран после карантина. В целом изменение прогноза рано или поздно было ожидаемым. В перспективе его будут пересматривать еще не раз в ту или иную сторону.
«СП»: — Но почему сообщения о снижении добычи никак не повлияли на нефтяные котировки? Ведь рынок очень чутко реагирует даже на куда менее значимые, а порой и откровенно фейковые новости.
— Да, вы правы, прогноз не сильно повлиял на нефтяные котировки. Нефть Brent продолжает торговаться вблизи $45,5 за баррель. Это обусловлено тем, что прогноз был пересмотрен в пользу снижения, но это в целом было ожидаемо. Плюс у рынков сохраняется уверенность в том, что страны ОПЕК+ следят за развитием ситуации и продолжат корректировать добычу с учетом развивающейся ситуации.
Очередное заседание ОПЕК+ должно состояться 19 августа. Согласно сделанным заявлениям отдельных чиновников, скорее всего, ОПЕК+ продолжит действовать согласно прежнему графику постепенного наращивания добычи.
«СП»: — Ну а с рублем что будет, ведь он от нефти, что бы ни заявляли в Минфине, зависит очень сильно?
— Рубль, конечно, по-прежнему в значительной мере зависим от нефти. Поэтому в случае ее падения, он также продолжит снижение. Однако пока предпосылок для ее обвала нет. Скорее, напротив, ожидается рост котировок. Технически первой целью является — локальный максимум $46,23 за баррель, далее $50 за баррель.
В случае дальнейшего роста нефти, рубль укрепится. Более того, если спрос на рисковые активы будет расти параллельно с нефтью, то июньский восходящий тренд по паре доллар/рубль будет сломлен.
Эксперт Академии управления финансами и инвестициями Илья Запорожский указывает, что российское правительство до сих пор не создало эффективного способа обезопасить Россию от падения цен на нефть.
— Ухудшение прогноза ОПЕК по спросу на нефть связано с замедлением темпов экономического восстановления после резкого весеннего оживления, а также с рисками новых ограничений COVID-19 до зимы, в лучшем случае — сохранение ограничительных мер. Также не стоит полагаться на представленную вакцину как решение текущей достаточно сложной экономической ситуации.
«СП»: — Сколько будет стоить нефть?
— Снижение спроса на нефть будет долгосрочным, это негатив для отечественного рынка и валюты. Так что нефтяные цены могут остаться в диапазоне $40-47 до 2021 года.
«СП»: — И как на это будут реагировать российские власти?
— В связи с прогнозируемым Центробанком сокращением реального ВВП на 4,5-5,5% в 2020 году, рассматривается возможность хеджирования (страхования) цен на нефть, чтобы компенсировать спровоцированное коронакризисом падение нефтегазовых доходов. Президент уже попросил правительство рассмотреть такую возможность по предложению бывшего министра экономического развития Максима Орешкина.
Но по ряду причин, которые интересны больше узким специалистам, а не широкому читателю, такая «страховка» может быть слишком дорогостоящей для России через ежегодные комиссии инвестиционным банкам, и вообще только краткосрочным решением проблемы падения нефтяных цен.
«СП»: — Выходит, к падению цен на нефть власти по-прежнему, как и в марте, не готовы?
— Сейчас в России уже действует стабилизатор доходов в виде бюджетного правила, по которому при падении цен на нефть ниже $42,4 за баррель бюджет финансируется из Резервного фонда. Но фонд уже сократился с $88 млрд до $50 млрд в прошлом году в результате падения цен на нефть. И есть высокая вероятность дальнейшего размывания этой защитной подушки, так как правительство теперь рассматривает возможность сокращения бюджетных расходов на 10%.
Госбюджет был основан из расчета $50 за баррель нефти. Одна из основных проблем таких стабилизационных фондов заключается в их быстрой исчерпаемости, когда нефтяные цены сложно поддерживать из-за глобальной ситуации. Разумеется, России нужен дополнительный стабилизатор, помимо бюджетного правила.
«СП»: — Насколько ощутимым, полагаете, в 2020 году, на фоне снижения нефтяных котировок, будет и падение курса рубля?
— Курс рубля падает из-за совокупного эффекта перспектив ослабления нефти и опасений, что победа Джо Байдена на президентских выборах США может привести к усилению санкций против России в 2021 году. В долгосрочной перспективе стоимость рубля также находится под угрозой из-за длительного снижения спроса на нефть. До конца года рубль ожидается в диапазоне 72-77 за доллар, и 83-90 за евро соответственно.
Видео дня. Страны ОПЕК+ снизили добычу нефти
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Комментарии
Экономика , Рынки , Статьи , Джозеф Байден , Иван Капустянский , Максим Орешкин , ОПЕК , Правительство РФ , Минфин , Центральный банк России
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