Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.27
$
73.44
86.50
86.74
Прогноз
17.08 – 24.08
$
72.96
86.52
Индексы и котировки Brent
44.83
+0.09 Золото
1951.32
+0.28 РТС
1326.13
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1826
–0.0021
30.07
1.1847
11.08
03.08
20.07

Кризис в Белоруссии неминуемо затронет Россию 

Прайм 1 час назад
Кризис в Белоруссии неминуемо затронет Россию
Фото: Прайм
МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Исход белорусского кризиса может быть абсолютно любым — от полного закручивания гаек и санкций со стороны Запада до перехода на демократические рельсы. Пока ситуация не определится, Кремль будет занимать осторожную позицию, но уже ясно, что отношения между Москвой и Минском изменятся.
Массовые протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. Раздаются призывы к забастовкам на предприятиях, персонал которых выступает против насилия. С протестами также выступили западные страны, которые уже угрожают Белоруссии и ее лидеру санкциями.
"Уже сейчас многие предприятия государства митингуют, бастуют или работают «вполсилы». Причем, среди них целый ряд системообразующих — от «БалАЗа» и до производителей сельхозтехники и химической промышленности, где огромное количество занятых. И просчитать, сколько продлятся забастовки и чем они закончатся, сейчас нереально", — говорит аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.
По мнению опрошенных «Прайм экспертов», обострению обстановки в Белоруссии способствовало несколько причин. «Во-первых, страна переживает тяжелое лето в целом — хотя она и не вводила самоизоляцию из-за коронавируса, это сделали соседние страны — Польша, Россия, Литва. А именно туда ездили на заработки граждане Белоруссии. Теперь они вернулись на родину, пополнив активный протестный электорат», — говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.
Во-вторых, закрытие границ ударило по экспорту и реэкспорту, которым активно занимаются белорусские компании. Поставки товаров запрещены не были, но сократились из-за санитарно-эпидемиологических ограничений. На это наложились проблемы с экспортом химических удобрений — важной статьи белорусской экономики. Их основные потребители и страны-транзитеры также закрыли границы, что вызвало проблемы с логистикой.
Вдобавок, белорусский бюджет несет существенные потери из-за проводимого Россией налогового маневра. Страна перестает получать нефть по льготной цене, что снижает ее валютную выручку за производимые нефтепродукты.
БЕЛОРУССКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
"Таким образом, выборы происходили в сложной экономической обстановке и сложно завершились. Судя по всему, Лукашенко при негласном посредничестве США постепенно сдает назад — отпускает заключенных из СИЗО, выражает готовность к диалогу. При этом США настаивают на ослаблении белорусско-китайских связей и уходе из политики членов семьи президента", — рассуждает Абзалов.
Если последнему удастся удержать позиции и найти устраивающий всех выход из ситуации, стоит ожидать ослабления отношений Белоруссии с Китаем и работы по Ближнему Востоку. Возможна активизация дружбы с Европой, в частности, Польшей и Украиной. Однако экономических возможностей для маневра у европейцев мало — США поглощены своей предвыборной гонкой и вряд ли будут активно финансировать «пробелорусские» программы. Тем более, для президента Дональда Трампа окажется неприятным обвинение в дружбе с «диктатором».
По мнению Коренева, протестные движения в Белоруссии только набирают обороты. И чем агрессивней отвечает на них власть, тем большую волну противостояния это может в итоге вызвать. Более того, Запад вполне может ввести реальные санкции против Белоруссии, прекратив закупки продукции машиностроения, приборостроения, сельхоз удобрений и так далее. А это очень существенный источник поступления в бюджет РБ.
То есть, потенциальный урон может оказаться куда более весомым, чем сейчас можно предположить. Да и реакция властей в случае ухудшения ситуации может оказаться неожиданной — начиная от резкого смягчения позиции и до полного «закручивания гаек». Впрочем, если реализуется позитивный вариант, предполагающий переход страны на демократические рельсы, построение современной и конкурентоспособной рыночной экономики, то в перспективе это позитивно отразится на ситуации в государстве.
МЕНЬШЕЕ ИЗ ДВУХ ЗОЛ Москва пока занимает крайне осторожную позицию в отношении происходящего в Белоруссии. Телевизионные каналы и крупные федеральные СМИ попросту молчат, показательно игнорируя происходящее. Официальные представители МИДа произносят нейтральные речи, в которых одновременно сочетаются и заявления, что Россия не вмешивается во внутренние дела соседа, и намеки на то, что за всем этим чувствуется внешнее влияние третьих сторон, говорит Коренев.
При этом эксперты подчеркивают, что между Россией и Белоруссией существуют крайне тесные и исторически сложившиеся экономические связи. Товарооборот составляют энергоресурсы, продукция машиностроения, электроники, удобрения, продукция сельского хозяйства и её переработки. Очень развиты взаимосвязи в части IT-технологий.
Конечно, если проблемы в Белоруссии будут усугубляться, это нанесет определённый экономический урон обеим сторонам. Однако в случае стабилизации ситуации, торговые и иные связи будут быстро восстановлены, а потери минимизированы.
Лукашенко все равно придется поддерживать диалог с Москвой — на долю нашей страны приходится большая часть белорусского экспорта и реэкспорта, и, если Россия ужесточит давление на границе, Минск потеряет немалые суммы. В свою очередь, Лукашенко понятнее для Москвы, нежели любой другой, кто может оказаться на его месте — новый президент Белоруссии может торпедировать ряд принципиально важных соглашений, в том числе, военных, говорит Абзалов.
Таким образом, Россия выберет, что называется, «меньшее из двух зол» — других претендентов на власть в Белоруссии, на которых можно было бы сделать ставку, нет, а свою повестку реализовывать нужно. Сейчас Москва ждет, как будет развиваться ситуация: многое станет понятно уже после первых после выборов выходных, в частности, ослабнут протесты или, напротив, активизируются. Также РФ смотрит на действия ЕС: если они введут секторальные санкции против Белоруссии, у нас будет больше возможности для маневра, заключил эксперт.
Видео дня. Страны ОПЕК+ снизили добычу нефти
Прайм: последние новости
Эксперты вспомнили дефолт-1998 и рассказали, почему сейчас он нереален Эксперты вспомнили дефолт-1998 и рассказали, почему сейчас он нереален Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет Оборот ритейла в этом году может сократиться впервые за 20 лет МИД Эстонии одобрил планы США ввести санкции против "Северного потока 2" МИД Эстонии одобрил планы США ввести санкции против "Северного потока 2"
Комментарии
Экономика , Алексей Коренев , Дмитрий Абзалов , Наталья Карнова , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , МИД , ЕС , Центризбирком России , ФСИН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне поддержали идею Медведева о мигрантах
Россияне поддержали идею Медведева о мигрантах
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли
Финский девелопер YIT уходит из Москвы
Финский девелопер YIT уходит из Москвы
Новости партнеров
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение