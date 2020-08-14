«Северный поток-2» назвали вопросом суверенитета Евросоюза 

Строительство и запуск работы газопровода «Северный поток-2» является вопросов суверенитета стран Евросоюза. Об этом 14 августа заявил руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин на пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Это вопрос национального суверенитета европейских стран. Либо они позволяют им указывать, либо не позволяют указывать, что им делать. И на данный момент согласованная реакция европейских стран — демонстрация того, что Евросоюзе не собирается переходить на роль того, кому указывают, что делать», — сказал Кулагин.

Когда же «Северный поток-2» будет введен, то возможности США будут ограничены лишь санкциями на организации, которые покупают российский газ. Но с учётом количества покупателей, подобные меры будут не эффективны. К тому же в ответ Германия, с большой долей вероятности, введет санкции в отношении тех, кто покупает американский сжиженный природный газ.