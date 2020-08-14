Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды 

Россия и Мальта договорились о повышении ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.

«Тринадцатого августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.

Отмечается, что органы договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций.