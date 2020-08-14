Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.00
$
73.24
86.44
86.54
Прогноз
17.08 – 24.08
$
74.00
86.06
Индексы и котировки Brent
44.75
–0.11 Золото
1945.76
–0.09 РТС
1326.13
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.08
1.1831
–0.0017
30.07
1.1847
11.08
03.08
20.07

Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды 

RT на русском и ещё 14 1 час назад
Россия и Мальта согласовали повышение налога на дивиденды
Фото: РИА Новости
Россия и Мальта договорились о повышении ставки налога на дивиденды и проценты до 15%.

«Тринадцатого августа 2020 года компетентные органы Российской Федерации и Мальты согласовали проект протокола о внесении изменений в Конвенцию между правительством Российской Федерации и правительством Мальты об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении Минфина России.

Отмечается, что органы договорились о повышении ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с исключениями в отношении ограниченного списка институциональных инвестиций.
Ранее замглавы Минфина России Алексей Сазанов рассказал о переговорах с Мальтой и Люксембургом по пересмотру налоговых соглашений.
Видео дня. Страны ОПЕК+ снизили добычу нефти
RT на русском: последние новости
Международные резервы России достигли исторического максимума Международные резервы России достигли исторического максимума Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 11 468 рублей Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 11 468 рублей Проектная мощность производства «Спутник V» составит 5 млн доз в месяц Проектная мощность производства «Спутник V» составит 5 млн доз в месяц
Экономика , Личный счет , Алексей Сазанов , Правительство РФ , Минфин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Раде заявили об уничтожении «Мотор Сичи»
В Раде заявили об уничтожении «Мотор Сичи»
Трубу построили, а поставок газа не будет
Трубу построили, а поставок газа не будет
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
Дворец Лукашенко выставлен на продажу
Китай испугался финансового железного занавеса
Китай испугался финансового железного занавеса
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
00:22
Банки готовятся списывать деньги со счетов россиян
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение