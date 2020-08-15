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Литва и Эстония убеждают страны Балтики не импортировать энергию с БелАЭС 

Прайм и ещё 4 2 часа назад
Две страны придумали наказание для Белоруссии
Фото: globallookpress.com
Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд договорились работать над общим соглашением среди стран Балтийского региона об отказе от импорта электроэнергии с БелАЭС, говорится в сообщении, обнародованном на сайте литовского лидера.

"Лидеры двух стран договорились вести совместную работу над достижением единогласного соглашения среди стран Балтики относительно отказа от закупки электроэнергии с атомной станции в городе Островце", — сказано в сообщении, опубликованном по итогам встречи двух лидеров.

Эстонский лидер поблагодарил своего литовского коллегу за "безоговорочную поддержку в оценке той угрозы, которая исходит от АЭС", а также стремление не допустить попадания электроэнергии с БелАЭС на рынок Евросоюза.
Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Место расположения БелАЭС находится в 50 километрах от столицы республики — Вильнюса. Правительство Литвы уже приняло решение, что не будет закупать электроэнергию со станции.
Генподрядчиком строительства БелАЭС является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт. Всего в реактор будет загружено 163 тепловыделяющих сборки с последующим проведением необходимых испытаний. Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в четвертом квартале текущего года. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока №2 запланирован на 2022 год.
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Комментарии 21
Экономика , Керсти Кальюлайд , ЕС , Росатом
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