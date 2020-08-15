Две страны придумали наказание для Белоруссии

Президенты Литвы и Эстонии Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд договорились работать над общим соглашением среди стран Балтийского региона об отказе от импорта электроэнергии с БелАЭС, говорится в сообщении, обнародованном на сайте литовского лидера.

"Лидеры двух стран договорились вести совместную работу над достижением единогласного соглашения среди стран Балтики относительно отказа от закупки электроэнергии с атомной станции в городе Островце", — сказано в сообщении, опубликованном по итогам встречи двух лидеров.

Эстонский лидер поблагодарил своего литовского коллегу за "безоговорочную поддержку в оценке той угрозы, которая исходит от АЭС", а также стремление не допустить попадания электроэнергии с БелАЭС на рынок Евросоюза

Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве. Парламент этой страны постановил, что электростанция несет "угрозу для национальной безопасности" республики. Минск, в свою очередь, гарантирует, что атомная станция будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Место расположения БелАЭС находится в 50 километрах от столицы республики — Вильнюса. Правительство Литвы уже приняло решение, что не будет закупать электроэнергию со станции.