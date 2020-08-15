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«Северный поток-2»: Европа выступила против санкций Америки 

Свободная пресса 3 часа назад
«Северный поток-2»: Европа выступила против санкций США
Фото: Свободная пресса
24 страны Евросоюза выступили против планов США ввести новые санкции в отношении «Северного потока-2». Отказались разделить мнение большинства только три, пишет немецкое издание Die Welt, ссылаясь на источники в европейских дипломатических кругах.
Отмечается, что «ноту протеста» европейская делегация выразила Госдепартаменту США во время видеоконференции 12 августа. На каком уровне это было сделано, и какие страны не присоединились к протесту, не сообщается.
Хотя нетрудно догадаться, что одна из них Польша, и еще две — прибалтийские. Эстония — точно. Поскольку она в лице своего министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу поспешила тут же заявить, что санкции США, направленные против реализации проекта «Северный поток-2», отвечают ее интересам.
Напомним, в конце июля Палата представителей Конгресса США одобрила внесение поправки об ужесточении санкций против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который в США начинается с 1 октября. Законодатели повторно провели санкции через оборонный бюджет с вполне конкретной целью. Этот закон считается законом прямого действия, а значит, Трамп не может не принять эти санкции.
Между тем, новые ограничения США, как следует из заявления оператора «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG, напрямую затронут более 120 компаний из более чем двенадцати стран Европы. И поставят под удар около 12 млрд евро капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС. Речь идет об инвестициях в 8 млрд евро в сам газопровод, 3 млрд евро в инфраструктуру Германии и 750 млн евро в газовые сети Чехии.
Штаты рассчитывают путем уничтожения конкурента в виде российского трубопроводного газа лишить европейцев выбора и заставить покупать дорогостоящий американский СПГ. А то, что при этом европейским потребителям придется платить ежегодно на миллиарды больше, их совсем не волнует.
Но Европу, похоже, все-таки волнует.
Во всяком случае, глава МИД Германии Хайко Маас, обсуждавший эту тему с российским коллегой Сергеем Лавровым во время своего недавнего визита в Москву, в интервью «Интерфаксу» дал понять, что Европа будет сама решать, где покупать энергоресурсы.
Вопрос в том, есть ли у Европы возможности, чтобы защитить свои интересы?
— «Северный поток — 2», безусловно, проект исключительно экономический, — комментирует ситуацию замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. — И есть большая группа стран Западной Европы, которые заняты в его реализации. По сути, это консорциум компаний, в который входит и Россия, как один из основных участников этого проекта. Подчеркну, здесь исключительно экономический интерес государств Западной и частично Центральной Европы.
Но есть страны, которые четко обозначили себя в качестве противников «Северного потока-2». Прежде всего, Польша и страны Балтии. Поэтому, действительно, не все страны ЕС поддержали этот антисанкционный демарш в отношении США. Что еще раз демонстрирует тот факт, что Евросоюз не един.
Фактически сейчас в очередной раз было доказано — существует Старая и Новая Европа. И Новая, особенно, представленная этой четверкой, это не столько страны, которые инкорпорированы в состав ЕС и чувствуют себя частью Евросоюза, сколько такой американский «Троянский конь» внутри Евросоюза. Они в большей степени сориентированы не на Берлин и Париж, а на Вашингтон.
«СП»: — Но есть ли у Европы какие-то методы борьбы, чтобы защитить себя от излишней «опеки» Вашингтона?
— Проект все же воспринимается не столько европейским, сколько немецким, поскольку Германия здесь основной интересант. И доминирующий игрок в ЕС в настоящий момент.
А ресурсы, следующие… Во-первых, Германия имеет достаточно серьезное влияние на европейские экономики. И за счет этого влияния может те или иные страны, скажем так, попросить поддержать их в рамках «СП-2». Не исключено, что такие механизмы были задействованы, например, когда меняла свою позицию Дания, которая сначала была против реализации «Северного потока-2», а потом изменила свою позицию. Думаю, что немецкий истеблишмент нашел необходимые аргументы для того, чтобы убедить датских политиков дать добро на реализацию этого проекта.
Поэтому есть экономический аргумент внутри Евросоюза. И мы видим, что он подействовал почти на всех, кроме нескольких стран. Но все остальные страны, в том числе, у которых нет прямой заинтересованности в реализации проекта, услышали эти немецкие аргументы.
Второе. Это экономические интересы США в Германии, и Германии в США.
«СП»: — Поясните.
— Для Соединенных Штатов Германия является не только мощным и серьезным экономическим конкурентом, которого нужно всячески сдерживать — что американцы и делают, в том числе, и через блокаду «Северного потока-2». Германия еще очень важный экономический партнер.
Американо-немецкие экономики очень тесно связаны — как американская экономика и европейская в широком смысле этого слова. Поэтому Германия, это не «мальчик для битья», который ничем не может ответить Вашингтону.
Хотя немцы еще, по большому счету, «не расчехлили свои боевые орудия» и обмениваться санкциями с американцами пока не рискуют. Но гипотетически представить себе санкционный обмен между США и Германией вполне можно. Немецкая экономика обладает достаточно серьезным потенциалом для того, чтобы нанести, как минимум, серьезные удары по американской экономике.
«СП»: — Тогда почему она этого не делает?
— Скорей всего, дело в эффекте «захваченной территории». Немецкая элита не готова на равных конкурировать с американской, поскольку еще живет в состоянии поражения в 1945-м и оккупации, которая продолжается, по сути, до настоящего времени американскими войсками.
Но если мы гипотетически представим, что в немецких политических элитах возник консенсус, и они будут готовы бороться с Америкой до конца, то, конечно, экономические рычаги есть.
«СП»: — А другие какие-то рычаги — не экономические, есть?
— Есть еще один, достаточно специфический, рычаг, который в свое время применил Шарль де Голь в отношениях с США.
Как известно, Франция не имеет на своей территории американских войск. Де Голь, по сути, выгнал американцев, выгнал натовские структуры и вывел свою страну демонстративно из военной составляющей Североатлантического альянса.
Германия пока еще остается основной базой НАТО в Европе. Но давайте представим вот такой асимметричный ответ немецкой стороны — Берлин просит американских солдат покинуть территорию страны в 24 часа. Фантастика? Безусловно. Более того, я думаю, что такое нереально.
Мы знаем, что когда Трамп в одностороннем порядке принял решение вывести часть контингента из Германии, немецкие элиты были в ужасе. Зато подавляющее большинство немцев, как показывают соцопросы, этому очень рады. Но нет «настоящих буйных» в немецкой элите. Поэтому тот военно-политический потенциал санкций, который существует у Германии, он реализован не будет. Но он есть.
Необходимо также подчеркнуть, что существует большая кооперация — промышленная, экономическая — между США и Германией. И здесь Германия тоже может иметь определенные рычаги воздействия на США. Например — это, опять же, совершенная фантастика, но давайте представим: Германия присоединяется к российско-китайской политике дедолларизации. Сейчас Америка имеет в качестве экономических конкурентов только Китай и Россию, но если к ним присоединится Германия, это будет настоящая катастрофа и для доллара, и для американской экономики в целом.
Наконец, есть еще одни геополитический, геоэкономический инструмент — это связи с Китаем. Германия может интенсифицировать свои контакты с Пекином и как минимум не мешать проникновению китайского капитала на европейские рынки. И это, безусловно, будет тоже тяжелейший удар по США.
Это реальные рычаги, с помощью которых Германия, действительно, могла бы защитить свои интересы. Но немецкий истеблишмент не готов к реализации таких действий.
Гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт тоже не сомневается в наличие у европейцев инструментов защиты:
— Конечно, они есть. Напомню, что суммарно европейская экономика сопоставима с американской. Сейчас перед нами разворачивается война Китая и США, где обе стороны защищают свои экономические интересы. Здесь нет ничего неожиданного. И вопрос, насколько далеко Европа готова пойти в этой защите интересов.
Американцы не могут запретить европейцам построить «Северный поток — 2». Американцы могут наказать их тем, что введут санкции на европейские предприятия, которые действуют на территории США. То есть, миллиарды евро — против миллиардов евро.
Это — бухгалтерия. Такие вещи решаются не на эмоциях и на политических оценках. Они решаются за калькулятором, в том числе, и политиками. Потому что потом им идти к избирателю с этими цифрами.
«СП»: — И как далеко, по-вашему, европейцы могут пойти в своей защите?
— Если окажется, что объем американских санкций, как это было, например, в случае с Сирией в свое время, жёстче, чем выгода от сотрудничества с Асадом, Запад отвернутся от «Северного потока-2». Если окажется, что выгода от этого проекта в стратегическом плане больше, чем санкции, которые могут наложить американцы, немцы газопровод построят — фактически, здесь же речь идет о Германии. Пока, судя по тому, что я вижу и читаю, получается, что выгода от балтийского газопровода больше, чем то, что могут сделать им американцы.
К тому же, такие проекты, как «Северный поток — 2», имеют горизонт планирования на несколько десятилетий. Вспомните, советский нефтепровод «Дружба», вспомните другие газопроводы, которые сейчас идут через Австрию. Австрия благодаря этому до сих пор великая европейская держава — потому что первая приняла советский газ в свое время.
Таким образом, европейцы считают не конкретные затраты, а просчитывают вот эти стратегические задачи. Если они отказываются от русского газа (при условии, что другим поставщиком газа была Ливия, которая сейчас ничего не поставляет), у них остается Алжир, потихоньку сокращающее добычу месторождение Северного моря и американцы. А американцы тогда начнут диктовать свои цены. Причем, диктовать таким образом, что сегодняшние цены, к тем, которые будут завтра, если немцы не отстоят «Северный поток -2», не будут иметь никакого отношения.
Опять же, это не политика, это абсолютный рынок. Если вы на рынке один, вы можете диктовать, что угодно.
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Экономика , Сергей Лавров , Владимир Шаповалов , МИД , ЕС , Госдеп США , Конгресс США , НАТО , Интерфакс
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