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Мишустин упростил получение грантов для туристической отрасли 

ТАСС и ещё 2 2 часа назад
Мишустин упростил получение грантов для туротрасли
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин упростил порядок получения грантов для представителей туристической отрасли. Об этом в субботу сообщается на сайте кабмина.

"Теперь представители отрасли смогут подавать заявки на гранты, а также все необходимые документы в электронной форме. Это в том числе касается справок об уплате налогов и сборов, бизнес-планов проектов, информации о численности сотрудников, копий учредительных документов, выписок из Единого государственного реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, " — поясняется в сообщении правительства.

Кроме того, планируется сократить сроки проведения конкурсных отборов, их отдельно определит комиссия Ростуризма.
Стоит отметить, что гранты правительства направляются непосредственно Ростуризму, который и распределяет их между победителями различных конкурсов и отборов в туристической сфере. Как поясняется в сообщении, выплаты можно потратить на создание новых туристических маршрутов, покупку модульных гостиниц, оборудования для туристических информационных центров и другое.
Как сообщает кабмин, данные субсидии выделяются в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика".
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Комментарии
Экономика , Михаил Мишустин , Ростуризм
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