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Почему дефолт 1998 года не может повториться 

Мария Иванова 2 часа назад
Почему дефолт 1998 года не может повториться
Фото: РИА Новости
Эксперты, опрошенные «Праймом», выразили уверенность, что дефолт 1998 года в России не повторится. По их мнению, российская экономика защищена благодаря консервативной политике властей и формированию запасов на случай кризисов.
Аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов заявил, что дефолт 1998-го был уникальным явлением, которое спровоцировал кризис 1997 года в Азии. Со всех периферийных рынков тогда начал убегать капитал, особенно серьезно это отразилось на России, сильно зависевшей от иностранного капитала.
По словам Емельянова, в 1998 году валютных запасов в стране хватало меньше, чем на шесть месяцев, а теперь их хватит, чтобы обслуживать долги в течение как минимум десяти лет.
Управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий подчеркнул, что с тех пор в России сформировались внутренний рынок и финансовая политика, а кризисы последующих лет стали хорошей школой для страны.

«Нынешний «вирусный» кризис показал, что финансовые власти ее [школу — прим.ред.] прекрасно прошли», — считает Русецкий.

Глава аналитиков банка «Зенит» Владимир Евстифеев отметил, что Россия ведет консервативную политику и часто добивается сразу трех профицитов — федерального бюджета, торгового баланса и текущего счета. На периоды кризисов у страны есть запасы.
Кроме того, Минфин из-за санкций активно занимает на внутреннем долговом рынке. Около 70 процентов держателей облигаций федерального займа (ОФЗ) — это российские банки, управляющие компании и пенсионные фонды, что обеспечивает стабильность.
Как сообщал «Рамблер», ранее в России начали обсуждать возможность девальвации и деноминации рубля. Поводом стало предложение главы центра «Альпари» Александра Разуваева провести деноминацию российской валюты в сто раз. По мнению эксперта, на такую меру можно пойти из-за роста объема наличных в стране.
Позже глава Центробанка Эльвира Набиуллина заверила, что регулятор не рассматривает денежных реформ. По ее словам, в России «все в порядке и с номиналами, и с набором банкнот», причин что-либо менять нет.
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Комментарии 1
Экономика , Валерий Емельянов , Эльвира Набиуллина , Андрей Русецкий , Владимир Евстифеев , Александр Разуваев , Банк Зенит , Минфин , Центральный банк России
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