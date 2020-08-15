Почему дефолт 1998 года не может повториться 

Эксперты, опрошенные «Праймом», выразили уверенность, что дефолт 1998 года в России не повторится. По их мнению, российская экономика защищена благодаря консервативной политике властей и формированию запасов на случай кризисов.

Аналитик компании «Фридом Финанс» Валерий Емельянов заявил, что дефолт 1998-го был уникальным явлением, которое спровоцировал кризис 1997 года в Азии. Со всех периферийных рынков тогда начал убегать капитал, особенно серьезно это отразилось на России, сильно зависевшей от иностранного капитала.

По словам Емельянова, в 1998 году валютных запасов в стране хватало меньше, чем на шесть месяцев, а теперь их хватит, чтобы обслуживать долги в течение как минимум десяти лет.

Управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий подчеркнул, что с тех пор в России сформировались внутренний рынок и финансовая политика, а кризисы последующих лет стали хорошей школой для страны.

«Нынешний «вирусный» кризис показал, что финансовые власти ее [школу — прим.ред.] прекрасно прошли», — считает Русецкий.

Глава аналитиков банка «Зенит» Владимир Евстифеев отметил, что Россия ведет консервативную политику и часто добивается сразу трех профицитов — федерального бюджета, торгового баланса и текущего счета. На периоды кризисов у страны есть запасы.

Кроме того, Минфин из-за санкций активно занимает на внутреннем долговом рынке. Около 70 процентов держателей облигаций федерального займа (ОФЗ) — это российские банки, управляющие компании и пенсионные фонды, что обеспечивает стабильность.

Как сообщал «Рамблер», ранее в России начали обсуждать возможность девальвации и деноминации рубля. Поводом стало предложение главы центра «Альпари» Александра Разуваева провести деноминацию российской валюты в сто раз. По мнению эксперта, на такую меру можно пойти из-за роста объема наличных в стране.