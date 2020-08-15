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Новые пять рублей привели в бешенство Японию 

Майк Габриелян 20 минут назад
Новые пять рублей привели в бешенство Японию
Фото: Банк России
Японцы пришли в бешенство из-за новой пятирублевой российской монеты. На реверсе изображена стела в память о Курильской десантной операции — освобождении островов от японского агрессора.
Юбилейную монету выпустили тиражом в 2 млн экземпляров, передает Царьград.
Монета возмутила некоторых японских комментаторов в Сети. Они назвали юбилейный выпуск «демонстративным» и призвали японские власти выпустить монеты с напоминанием о поражении России в Русско-японской войне.

«Японии тоже нужно выпустить юбилейную монету в память о победе над Россией в Русско-японской войне! Нужно заставить это сделать наше трусливое правительство, вечно молчащее в ответ на оскорбления», — написал один из читателей газеты Hokkaido Shimbun.

Япония предъявляет территориальные претензии на Курильские острова России, официально закрепленные за нашей страной по итогам Второй мировой войны.
Курильская десантная операция проходила с 18 августа по 1 сентября 1945. После тяжелых сражений в состав СССР (РСФСР) вернулись Курильские острова.
Ранее «Рамблер» сообщал, что японские читатели развернули активную дискуссию из-за принадлежности Курил.
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