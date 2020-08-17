В восточном Средиземноморье между Грецией и Турцией назревает крупнейшая битва за огромное месторождение газа, обнаруженное на шельфе. Обе стороны подтягивают в район боевые корабли и авиацию. Их угрожающее маневрирование становится все более рискованным. 14 августа турецкий фрегат Kemalreis на полном ходу настолько сблизился с греческим фрегатом Limnos, что произошел навал. Все это напоминает толкание двух уличных хулиганов перед серьезной дракой.

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррелль охарактеризовал все более агрессивные действия турецких боевых кораблей в восточном Средиземноморье как «крайне опасные». Это предупреждение прозвучало после того, как вступило в силу соглашение об оборонном сотрудничестве между Кипром и Францией, которое с точки зрения Парижа должно образумить Анкару.

Но турки, похоже, не испугались. В Анкаре полагают, что Макрон блефует и на самом деле совершенно не готов к большой войне с их страной. Его собственный рейтинг во Франции упал «ниже плинтуса». Это связывает Макрона по рукам и ногам. Если кого и стоит опасаться Эрдогану, то это лидера Египта Ас-Сиси. Тем более, что по сообщению специализированного портала Economic Times, Египет и Греция подписали 9 августа соглашение о разграничении национальных исключительных экономических зон (ИЭЗ) в Восточном Средиземноморье, в котором найдены гигантские запасы нефти и газа.

В Афинах дипломаты заявили, что эта сделка фактически сводит «на нет» соглашение между Турцией и международно признанным правительством национального согласия Ливии, базирующемся в Триполи. В качестве доказательства МИД Египта опубликовал карту новой демаркационной линии греческих и египетских морских границ, которые перечеркивают все планы Эрдогана.

В свою очередь, МИД Турции заявило, что египетско-кипрская зона, обозначенная в соглашении от 9 августа, находится в районе турецкого континентального шельфа. Анкара назвала документ посягательством на ее суверенитет. Если называть вещи своими именами — турки обвинили египтян в захвате турецкой территории и решили игнорировать этот документ.

И вот результат: греческие СМИ сообщили, что турецкое поисковое судно Oruc Reis, осуществляющее бурение на континентальном шельфе, который Анкара считает своим, вошло в новую греческую ИЭЗ в сопровождении боевых кораблей турецкого военно-морского флота. Судя по всему, речь идет о фрегатах типа MEKO 200 водоизмещением 2419 тонн с одной 127-мм артиллерийской установкой Mark 45 на каждом. В любом случае назвать этот отряд грозной силой нельзя.

В свою очередь Макрон направил в спорный район вертолетоносец Tonnerre класса Mistral. К нему присоединился французский фрегат La Fayette, вышедший из Ларнаки (Кипр). Также стало известно, что в район восточного Средиземноморья должны перелететь истребители Rafale и перебазироваться два корпуса национальных Военно-морских сил. Правда, формально они идут в Бейрут для оказания помощи после катастрофического взрыва, разрушившего этот город 4 августа.

Греция также отправила в спорный район сорокалетний фрегат Limnos. Его командиру приказано следить за турецкой деятельностью в этих водах. И, по словам премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, не оставлять без ответа ни одну турецкую провокацию.

А что же «вечный мировой жандарм» — Соединенные Штаты? Американцы фактически предупредили Францию о невмешательстве Вашингтона в конфликт между Турцией с одной стороны и Египтом, Грецией и Кипром — с другой. Представитель Министерства обороны США Джонатан Хоффман заявил, что Франция и Турция являются «чрезвычайно важными союзниками по НАТО , и мы настаиваем, чтобы напряженность уменьшилась». А Трамп ведет себя так, что ему «пофиг» разборки союзников. Оно и понятно: у него дома проблем сегодня — выше крыши.

Отметим, что северная часть Кипра находится под фактическим контролем Турции. А сам остров, согласно Кипрской Конвенции от 4 июня 1878 года, формально принадлежит Анкаре. Греция называет это «османскими претензиями», аннулированными последующими соглашениями. Но факт остается фактом: турки настаивают на возврате этой территории на основании международного (кстати — антироссийского) договора, который еще называют английской «бомбой замедленного действия».

Нет смысла в этой части вдаваться в историю традиционно вероломной британской политики. Но Лондон не был бы Лондоном, если бы закрепил некоторые привилегии турецкого меньшинства при предоставлении Кипру независимости в 1960 году. В итоге дело на острове закончилось резней бывших османских подданных. Что и стало основанием для высадки турецких десантников на Кипр в 1974 году.

Еще раз подчеркнем: такова позиция Анкары, которая обвинила Афины в этнических чистках. А та, в свою очередь, доказывает обратное.

Кто первым начал этнические чистки в этих благословенных краях — до сих пор остается спорным вопросом. Тогда как в самой Турции предметом острой дискуссии является тема: «Почему после прихода к власти военной хунты в Афинах Анкара не захватила весь Кипр?». В малодушии винят тогдашнего премьера Бюлента Эджевита. Мол, если бы тот не сдрейфил, то сегодня в этой части Средиземного моря у турков вообще бы не было проблем.

Короче: в бывшей Османской империи уже звучат громкие голоса: «Пора исправить ошибку и вернуть исторические земли. Особенно — на фоне новостей об обнаруженных в этом районе на морском шельфе крупнейших газовых месторождений». И сделать это Анкаре нужно, несмотря на любые политические и военные последствия.

Считается, что, по меньшей мере, пять стран, включая Британию, Францию, Грецию, Италию и Россию, тоже имеют свои национальные интересы на Кипре. Англичане вообще контролируют 2% острова в качестве своей военной базы. Тем не менее, Кипр не является членом НАТО. Тогда как Турция справедливо называется американцами самым главным «активом» Штатов на Ближнем Востоке.

Нельзя забывать и то, что Анкара считает свое военное вмешательство на территории Кипра допустимым в соответствии с положениями Договора 1960 года о гарантиях туркам-киприотам. Последние тоже могут объявить свои права на кипрскую ИЭЗ. И тем самым дать Эрдогану дополнительный карт-бланш на военную операцию.

Здесь самое время вернуться во времена СССР. В 1974 году во время операции «Аттила» (так называлось на языке турецких военных их вторжение на Кипр) тогдашний президент США Ричард Никсон заявил, что «если Турция вторгнется на Кипр, Советский Союз может вмешаться и объявить войну Турции. Тогда НАТО не защитит Турцию». Примерно такая же позиция сквозит и сейчас: Соединенные Штаты не готовы вмешиваться в конфликт из-за Кипра, если Анкара окажется втянутой в войну за него с Грецией и Египтом.

Шансы на победу в новом «туре» борьбы за остров и газовые месторождения вокруг него у турков, кстати, неплохие. По военному потенциалу Анкара, безусловно, слабее объединенных сил своих противников. Но примерно половину населения Египта можно смело отнести к «пятой колонне» Эрдогана. Это приверженцы движения «Братьев-мусульман» *, которые имеют тесные связи с единоверцами из Турции. Возможно и поэтому Ас-Сиси, кстати, не так категоричен в антитурецких высказываниях, как Макрон.

Что касается Вооруженных Сил Греции, то ее армия в отдельности слабее турецких военных, имеющих, к слову, хороший боевой опыт.

Похоже, данное обстоятельство учли греки-киприоты, когда Россия недавно объявила о денонсации российско-кипрского соглашения об избежании двойного налогообложения. Никосия поразительно быстро приняла экономически очень невыгодное для нее предложение Москвы о повышении до 15% ставки налога на проценты и дивиденды из РФ. Очень похоже: киприотам это пришлось сделать, чтобы заручиться поддержкой нашей страны на случай войны с Турцией. В любом случае, главному русскому офшору пришел конец.

* Решением Верховного Суда Российской Федерации от 14 февраля 2003 организация «Братья-мусульмане» признана террористической и деятельность её на территории Российской Федерации запрещена.