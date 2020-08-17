Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Курс доллара: когда ждать сценарий «доллар по сто»

Мария Иванова
1 час назад
Комментарии
Эксперт Альфа-банка Наталия Орлова считает, что курс доллара не достигнет ста рублей. Она объяснила, что динамика российской валюты на самом деле остается позитивной.
Курс доллара: когда ждать сценарий «доллар по сто»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи в пятницу, 14 августа, курс доллара немного падал - на 13,5 копейки, до 72,81 рубля. Европейская валюта дешевела на 5,25 копейки, до 86,15 рубля.
Курс доллара онлайн ищите на «Рамблер/финансах».
Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» отмечали, что российской валюте не помешал укрепиться негатив на большинстве мировых рынков. По их мнению, доллар слабеет из-за американских сенаторов, которые так и не смогли договориться о новом пакете помощи экономике и гражданам.
По мнению Орловой, во втором квартале 2020 года положение рубля полностью зависело от нефтяных цен. Она подчеркнула, что при нефти по 30-50 долларов за бочку российская валюта будет стоить 67-77 рублей за доллар, в таких границах она и остается с начала марта.
Эксперт подчеркнула, что в последние недели рубль отставал от нефти - сейчас доллар должен находиться на отметке в 70 рублей. Орлова отметила, что в августе в России традиционно ждут кризисов, поэтому рынок закладывает риск в цены.
Эксперт спрогнозировала, что в ближайшие несколько лет нефть будет дешеветь и российская валюта застрянет в коридоре 70-75 рублей за доллар.
Комментарии
Экономика,Наталия Орлова,Альфа-банк,Московская биржа,Интерфакс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители