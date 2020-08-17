Курс доллара: когда ждать сценарий «доллар по сто»

Эксперт Альфа-банка Наталия Орлова считает, что курс доллара не достигнет ста рублей. Она объяснила, что динамика российской валюты на самом деле остается позитивной.

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Как писал «Рамблер», на торгах Московской биржи в пятницу, 14 августа, курс доллара немного падал - на 13,5 копейки, до 72,81 рубля. Европейская валюта дешевела на 5,25 копейки, до 86,15 рубля.

Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» отмечали , что российской валюте не помешал укрепиться негатив на большинстве мировых рынков. По их мнению, доллар слабеет из-за американских сенаторов, которые так и не смогли договориться о новом пакете помощи экономике и гражданам.

По мнению Орловой, во втором квартале 2020 года положение рубля полностью зависело от нефтяных цен. Она подчеркнула, что при нефти по 30-50 долларов за бочку российская валюта будет стоить 67-77 рублей за доллар, в таких границах она и остается с начала марта.

Эксперт подчеркнула, что в последние недели рубль отставал от нефти - сейчас доллар должен находиться на отметке в 70 рублей. Орлова отметила, что в августе в России традиционно ждут кризисов, поэтому рынок закладывает риск в цены.