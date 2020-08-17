Курс доллара: когда ждать сценарий «доллар по сто»

Аналитики «Интерфакс-ЦЭА» отмечали, что российской валюте не помешал укрепиться негатив на большинстве мировых рынков. По их мнению, доллар слабеет из-за американских сенаторов, которые так и не смогли договориться о новом пакете помощи экономике и гражданам.
По мнению Орловой, во втором квартале 2020 года положение рубля полностью зависело от нефтяных цен. Она подчеркнула, что при нефти по 30-50 долларов за бочку российская валюта будет стоить 67-77 рублей за доллар, в таких границах она и остается с начала марта.
Эксперт подчеркнула, что в последние недели рубль отставал от нефти - сейчас доллар должен находиться на отметке в 70 рублей. Орлова отметила, что в августе в России традиционно ждут кризисов, поэтому рынок закладывает риск в цены.
Эксперт спрогнозировала, что в ближайшие несколько лет нефть будет дешеветь и российская валюта застрянет в коридоре 70-75 рублей за доллар.