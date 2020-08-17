В России захотели ужесточить борьбу с «санкционкой»

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.

В частности, он считает необходимым ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта. Речь идет о конфискации машин и товара, а также запрете ввоза на пять лет.

"Побороть это (нелегальные поставки. — Прим. Ред.) можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары", — рассказал Данкверт в беседе с РБК.

Подчеркивается, что недобросовестные поставщики пытаются доказать, что их продукция привезена из стран, которые не попали под эмбарго. Также используется ложный транзит и другие преступные схемы. Однако нарушители все равно попадаются.

Соответствующие предложения представили правительству. Ожидается, что они смогут "в корне поменять ситуацию" с нелегальными поставками.