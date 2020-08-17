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Россельхознадзор предложил ужесточить меры борьбы с «санкционкой» 

РИА Новости 1 час назад
В России захотели ужесточить борьбу с «санкционкой»
Фото: РИА Новости
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил ужесточить меры борьбы с контрабандистами, которые ввозят в страну запрещенные продукты, поскольку те стали действовать более изощренно.
В частности, он считает необходимым ввести ответственность для перевозчиков и водителей транспорта. Речь идет о конфискации машин и товара, а также запрете ввоза на пять лет.

"Побороть это (нелегальные поставки. — Прим. Ред.) можно тогда, когда каждый перевозчик будет понимать, что, если он берется везти незаконную продукцию, у него могут конфисковать машину и товары", — рассказал Данкверт в беседе с РБК.

Подчеркивается, что недобросовестные поставщики пытаются доказать, что их продукция привезена из стран, которые не попали под эмбарго. Также используется ложный транзит и другие преступные схемы. Однако нарушители все равно попадаются.
Соответствующие предложения представили правительству. Ожидается, что они смогут "в корне поменять ситуацию" с нелегальными поставками.
Россия в августе 2014 года запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели антироссийские санкции — в том числе, из США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. По мере сохранения ограничений Москва продлевала и свои ответные меры. Пока запрет на поставки действует до конца 2020 года.
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Комментарии
Экономика , Сергей Данкверт , Россельхознадзор , ЕС
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