Россия придет на помощь Китаю

На фоне торговой войны и природных катаклизмов в Китае Россия может существенно нарастить экспорт продовольствия в КНР. Такое мнение в интервью ФБА "Экономика сегодня" озвучил доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод
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В Китайской Народной Республике уже два месяца идут проливные дожди — река Янцзы разлилась настолько сильно, что правительство было вынуждено эвакуировать из прилегающих районов более двух миллионов человек. Но затопленные районы не только густо населены, но и являются крупным аграрным центром Китая. В результате паводков пострадали крупнейшие сельскохозяйственные угодья КНР, в основном занятые выращиванием риса. Даже в масштабах Китая ситуацию называют катастрофичной.
Дошло до того, что лидер страны Си Цзиньпин
призвал население экономить продовольствие. Это шок для рядовых китайцев — в их культуре потребления заложено обилие пищи, подаваемой при этом огромными порциями. Но прогнозы неутешительные — дожди, уже ставшие в этом году национальным бедствием Китая, продолжатся и осенью. То есть собственное производство сельхозпродукции КНР резко сократит.
"Это, в свою очередь, означает, что объемы импорта продовольствия существенно вырастут, — отмечает Холод. — Россия в силу ее природно-климатических и географических условий каждый год получает уникальную возможность что-то произвести и продать из списка продтоваров. Китай — огромная и активно потребляющая страна, ее рынок с нашими стандартами безграничен. Потребляют они столько, что сами себя прокормить не в силах. А это означает, что имеющая общую границу с КНР Россия вполне может значительно нарастить экспорт продовольствия. При этом в Китае каждый год случаются какие-то проблемы — паводки, засуха, нашествие саранчи или другие беды. Страна огромная, и не успевает отвечать сразу на все вызовы. России, конечно, стоит это использовать в своих целях. Главное, подстроиться под китайские правила — в КНР всегда ищут самые выгодные варианты, чтобы не переплачивать".
Китай ищет новых партнеров
В 2017 году Пекин потратил на закупку продуктов питания за рубежом 105 миллиардов долларов, а в 2019-м — уже 142 миллиарда, что равно 6,5% всей профильной мировой торговли. В списке главных поставщиков фигурируют Бразилия, США, Канада, Австралия и Франция. При этом США навязали КНР торговое соглашение, по которому Пекин обязан покупать ежегодно американскую продукцию на $50 млрд Казалось бы, Вашингтон должен быть доволен.
Однако Китай не выполняет соглашение, найдя лазейку в договоренностях. В частности, ссылается на пункт, что закупки выполняются с учетом внутреннего спроса и рыночной конъюнктуры. Такая ситуация больно бьет по американским фермерам, которым обещали огромный рынок сбыта. На их поддержку бюджет США выделил $28 млрд, но это не остановило волну банкротств. Китай тем временем ищет новых партнеров — с января по май экспорт российского продовольствия в КНР вырос на 7%, дав прибыль в $2 млрд
"Существенно нарастить поставки продовольствия в Китай Россия может не только по традиционному продукту — пшенице. Мы с избытком производим также мясо птицы и свинину, а продаем их в КНР очень мало. Тогда как для небольшой китайской семьи съесть на ужин сразу двух уток — дело обычное. Здесь есть определенный потенциал, который можно реализовать. Со свининой дела обстоят немного сложнее — КНР потребляет ее в неимоверных количествах ежегодно, но ревностно выбирает импорт по качеству. Для соблюдения списка санитарных требований к продаваемому мясу российским фермерам нужно вводить в производственный цикл новые мероприятия и стандарты — не все к этому готовы. Однако если задаться целью, это не проблема. То же и по другим видам продукции АПК — номенклатура поставок может быть довольно большая", — подчеркивает Холод.
Интересы России на первом месте
Китай уже несколько десятилетий подряд пытается обеспечить свою продовольственную безопасность, выстраивая на господдержке выращивание зерновых и развивая животноводство. Количество частных фермерских хозяйств с 2004 года утроилось и достигло отметки в 2,2 миллиона предприятий. Но даже этого не хватает, чтобы преодолеть импортозависимость — с повышением достатка китайцы начинают демонстративно больше есть, что считается признаком богатства.
Сейчас весь мир гадает — с кем Китай станет дружить ради покупки еды. Вашингтон в торговом противостоянии явно проиграл и на великие доходы рассчитывать не может. Россия, которая была в конце десятки крупнейших экспортеров в КНР, уже в текущем году существенно нарастит экспорт и прибыли. По мнению экспертов, этот процесс уже запущен — статистика говорит сама за себя.
"Нужно понимать, что повышение экспорта в Китай с его огромным рынком даже на несколько процентов — это прибыли в сотни миллиардов долларов. То есть очень соблазнительные возможности, которые нужно реализовывать крайне аккуратно. Чтобы не повторить ошибку весны этого года, когда продажей пшеницы увлеклись настолько, что пришлось вводить ограничения на экспорт, чтобы ее хватило российскому рынку до нового урожая. Это означает, что в политике наращивания экспорта в Китай интересы РФ должны ставиться на первое место. У нас есть свой немаленький внутренний рынок, который нужно обеспечивать продовольствием по приемлемым для населения ценам. Если будет допущен дисбаланс, на этом потеряет уже российский потребитель, что недопустимо. А значит, без государственной политики и регулирования здесь не обойтись", — заключает Леонид Холод.
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