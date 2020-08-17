Россия придет на помощь Китаю

На фоне торговой войны и природных катаклизмов в Китае Россия может существенно нарастить экспорт продовольствия в КНР. Такое мнение в интервью ФБА "Экономика сегодня" озвучил доктор экономических наук, профессор, бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия Леонид Холод

В Китайской Народной Республике уже два месяца идут проливные дожди — река Янцзы разлилась настолько сильно, что правительство было вынуждено эвакуировать из прилегающих районов более двух миллионов человек. Но затопленные районы не только густо населены, но и являются крупным аграрным центром Китая. В результате паводков пострадали крупнейшие сельскохозяйственные угодья КНР, в основном занятые выращиванием риса. Даже в масштабах Китая ситуацию называют катастрофичной.

Дошло до того, что лидер страны Си Цзиньпин призвал население экономить продовольствие. Это шок для рядовых китайцев — в их культуре потребления заложено обилие пищи, подаваемой при этом огромными порциями. Но прогнозы неутешительные — дожди, уже ставшие в этом году национальным бедствием Китая, продолжатся и осенью. То есть собственное производство сельхозпродукции КНР резко сократит.

"Это, в свою очередь, означает, что объемы импорта продовольствия существенно вырастут, — отмечает Холод. — Россия в силу ее природно-климатических и географических условий каждый год получает уникальную возможность что-то произвести и продать из списка продтоваров. Китай — огромная и активно потребляющая страна, ее рынок с нашими стандартами безграничен. Потребляют они столько, что сами себя прокормить не в силах. А это означает, что имеющая общую границу с КНР Россия вполне может значительно нарастить экспорт продовольствия. При этом в Китае каждый год случаются какие-то проблемы — паводки, засуха, нашествие саранчи или другие беды. Страна огромная, и не успевает отвечать сразу на все вызовы. России, конечно, стоит это использовать в своих целях. Главное, подстроиться под китайские правила — в КНР всегда ищут самые выгодные варианты, чтобы не переплачивать".

Китай ищет новых партнеров

В 2017 году Пекин потратил на закупку продуктов питания за рубежом 105 миллиардов долларов, а в 2019-м — уже 142 миллиарда, что равно 6,5% всей профильной мировой торговли. В списке главных поставщиков фигурируют Бразилия, США, Канада, Австралия и Франция. При этом США навязали КНР торговое соглашение, по которому Пекин обязан покупать ежегодно американскую продукцию на $50 млрд Казалось бы, Вашингтон должен быть доволен.

Однако Китай не выполняет соглашение, найдя лазейку в договоренностях. В частности, ссылается на пункт, что закупки выполняются с учетом внутреннего спроса и рыночной конъюнктуры. Такая ситуация больно бьет по американским фермерам, которым обещали огромный рынок сбыта. На их поддержку бюджет США выделил $28 млрд, но это не остановило волну банкротств. Китай тем временем ищет новых партнеров — с января по май экспорт российского продовольствия в КНР вырос на 7%, дав прибыль в $2 млрд

"Существенно нарастить поставки продовольствия в Китай Россия может не только по традиционному продукту — пшенице. Мы с избытком производим также мясо птицы и свинину, а продаем их в КНР очень мало. Тогда как для небольшой китайской семьи съесть на ужин сразу двух уток — дело обычное. Здесь есть определенный потенциал, который можно реализовать. Со свининой дела обстоят немного сложнее — КНР потребляет ее в неимоверных количествах ежегодно, но ревностно выбирает импорт по качеству. Для соблюдения списка санитарных требований к продаваемому мясу российским фермерам нужно вводить в производственный цикл новые мероприятия и стандарты — не все к этому готовы. Однако если задаться целью, это не проблема. То же и по другим видам продукции АПК — номенклатура поставок может быть довольно большая", — подчеркивает Холод.

Интересы России на первом месте

Китай уже несколько десятилетий подряд пытается обеспечить свою продовольственную безопасность, выстраивая на господдержке выращивание зерновых и развивая животноводство. Количество частных фермерских хозяйств с 2004 года утроилось и достигло отметки в 2,2 миллиона предприятий. Но даже этого не хватает, чтобы преодолеть импортозависимость — с повышением достатка китайцы начинают демонстративно больше есть, что считается признаком богатства.

Сейчас весь мир гадает — с кем Китай станет дружить ради покупки еды. Вашингтон в торговом противостоянии явно проиграл и на великие доходы рассчитывать не может. Россия, которая была в конце десятки крупнейших экспортеров в КНР, уже в текущем году существенно нарастит экспорт и прибыли. По мнению экспертов, этот процесс уже запущен — статистика говорит сама за себя.