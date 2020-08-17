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«Дефолт попытаются объявить» 

Павел Тиунов 1 час назад
«Дефолт попытаются объявить»
Фото: РИА Новости
Дефолт не имеет ничего общего с «реальностью», поскольку он объявляется по желанию Центробанка, заявил «Царьграду» экономист Михаил Хазин. По его словам, «черный август» 1998 года подготавливали заранее в интересах российских олигархов.
Аналитик назвал дефолт 98-го года «абсолютно рукотворным», который был «целенаправленно» подготовлен. К «черному августу», уверяет Хазин, привело выкачивание бюджетных средств на запад, в результате чего обогатились многие либеральные олигархи.

«Он (дефолт) был абсолютно предсказуем, его можно было ещё летом 97-го года предотвратить. Но они не дали этого сделать», — заявил аналитик.

При этом, по мнению Хазина, в конце прошлого столетия было объявлено два дефолта: банковский, которого «избежать было нельзя», и «суверенный», как попытка ликвидировать независимую часть бизнеса.
Оценивая сложившуюся экономическую ситуацию в стране, аналитик приходит к выводу, что в настоящее время дефолт «не готовят». Однако, резюмирует эксперт, его объявят или «попытаются объявить», когда того «захочет» Центробанк.
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Комментарии 1
Экономика , Михаил Хазин , Центральный банк России , Царьград ТВ
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