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Путин пообещал поддержать производство нового авиадвигателя 

Российская Газета и ещё 3 54 минуты назад
Путин пообещал поддержку производству двигателя ПД-35
Фото: РИА Новости
Планы по развитию авиации — амбициозные, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства назвал важнейшим проектом для всей России работу над новым двигателем ПД-35. Вопросы о поддержке строительства двигателя будут решены, заверил он врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Владимир Путин также поручил лично заняться вопросами безработицы и аварийного жилья в регионе.
Встреча состоялась в режиме видеоконференции. "Пермский край — один из крупнейших промышленных центров нашей страны", — сказал президент и предложил перейти к докладу. Махонин начал с ситуации с коронавирусом — она стабильна, больших вспышек заболеваемости нет, коек достаточно, край выходит из режима самоизоляции и готовится к массовой вакцинации против гриппа и пневмококка.
Докладчик рассказал о планах развития промышленности. В 2023 году будет новый завод по производству ракетных двигателей, началось производство двигателей для авиации — ПД-14 и идет проект по сборочно-стендовому комплексу под новый двигатель ПД-35.

"Можно было бы рассмотреть создание специализированных центров по двигателестроению гражданской и военно-транспортной авиации", — предложил докладчик и попросил поручить Минпромторгу и Ростеху рассмотреть возможность развития кластера.

А регион готов построить школы, детсады и жилье в микрорайоне. Новый двигатель ПД-35 требует и нового производства по сборке. Потому что здания, построенные в период с 1930 до 1970 года, просто устарели.

"Поэтому эти центры по сборке — они, наверное, были бы правильными", — объяснил врио главы региона.

Еще Махонин рассказал о планах строительства нового транспортного кольца: "Называем это "по-наглому" пермское наземное метро. Диаметр его будет порядка 40 километров, что, в общем-то, чуть ниже, чем МЦК". И еще попросил поручить включить мост через Каму в план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, а также помочь со строительством здания Пермской художественной галереи. Там хранится уникальная коллекция деревянной скульптуры пермских богов, строгановской иконы, картины передвижников. Но галерея находится в соборе, можно показать лишь 1,5 процента коллекции. Продолжив тему культуры, Махонин напомнил, что в 2023 году Перми исполнится 300 лет и пригласил президента на торжества.
Глава государства заверил: будут поручения и по транспортной инфраструктуре, мосту, и по культуре: "Вопросы все очень важные, безусловно, надо все тщательно проработать с правительством по поводу источников финансирования".
Путин также перечислил проблемы, которые требуют личного участия врио главы региона. Во-первых, это безработица: в крае она чуть выше, чем в среднем по стране, и при этом есть вакансии.

"Надо все это внимательно проанализировать и поддержать людей, главным образом, которые временно остались без работы, создать перспективы для того, чтобы в Пермском крае увеличилось количество хороших, современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест", — указал он.

Еще одна проблема — большой уровень аварийного жилья.

"Я соответствующие сигналы пошлю и в правительство, но и вы тоже проработайте этот вопрос", — заметил президент.

В целом в Перми складывается благоприятная обстановка для развития, оценил Путин. Обеспеченность хорошая и закредитованность меньше, чем в целом по стране. Это очень хорошие предпосылки для решения всех масштабных задач, считает он.
Проект ПД-35 президент назвал очень важным для всей России,
"имея в виду наши амбициозные планы в развитии авиации, в том числе и нашу работу над широкофюзеляжным самолетом".

"Вопросы о поддержке строительства этого двигателя, создании условий для его производства, в том числе для строительства испытательной базы, испытательных стендов, будут решены. Финансирование будет изыскано, деньги направлены. Надеюсь, что и само предприятие не подведет и проведет необходимые работы в обозначенные ранее сроки", — заключил он.

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Экономика , Другое , Дмитрий Махонин , Владимир Путин , Минпромторг , Ростех
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