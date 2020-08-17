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Данные россиян и Росстата об инфляции рекордно разошлись 

Lenta.ru 26 минут назад
Данные россиян и Росстата об инфляции разошлись
Фото: ТАСС
Исследовательский холдинг «Ромир» представил данные июльского исследования, согласно которым личная инфляция россиян оказалась в четыре раза выше, чем следует из официальных данных. Материалы исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».
Росстат отчитался об инфляции в размере 0,35 процента по итогам второго месяца лета, но если проводить расчеты на основе данных участников исследования, то инфляция составила 1,66 процента, то есть в 4,7 раза выше.
Это рекордное расхождение за всю историю изучения. Как сказано в отчете, в этот же период наблюдалось падение рубля, что не могло не привести к росту цен на товары, которые еще находятся под давлением апрельского скачка инфляции.
Расхождение по итогам первых семи месяцев года тоже есть, но не такое значительное — 3 процента против 3,5 процента.
Личная инфляция оценивается на контрольной группе, которая предоставляет данные о своих покупках. Они позволяют оценить, насколько россияне в действительности стали тратить больше. В исследовании участвуют 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек.
Ранее стало известно, что если учитывать динамику заработной платы, инфляции и безработицы, то тяжелее всего нынешний кризис ударил по Владимирской, Костромской и Новгородской областям, Дагестану, Ингушетии, Башкирии, Марий Эл и Удмуртии.
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Экономика , Личный счет , Росстат , Lenta.ru
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