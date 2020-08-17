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СМИ раскрыло стратегию США против «Северного потока — 2» 

РИА Новости и ещё 1 4 часа назад
Раскрыта стратегия США против «Северного потока — 2»
Фото: Reuters
Немецкий телеканал N-TV пришел к выводу, что США действуют против "Северного потока — 2" по тем же лекалам, что и в отношении иранской ядерной программы.
В начале августа американский сенатор Тед Круз и двое его коллег пригрозили санкциями в отношении немецкого порта Sassnitz GmbH, расположенного в городе Засниц на острове Рюген. В письме законодателей указывается, что в случае продолжения работ по прокладке газопровода порту может грозить "финансовое разрушение".

"США борются с европейским энергетическим проектом теми же средствами, что и с их заклятым врагом Ираном. Весной 2018 года администрация Трампа вышла из соглашения между США, ЕС и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) с Ираном о мирном использовании ядерной энергии, переговоры по которому велись еще при Бараке Обаме. Когда ЕС отказался последовать его примеру, США пригрозили наказанием любой компании и физического лица, нарушившего торговые санкции США с Ираном", — отмечается в статье.

При этом в поведении Вашингтона есть и отличия. В случае с "Северным потоком — 2" Белый дом пытается наказать компании за ведение бизнеса на европейской земле, что означает фактическое вмешательство в энергетический рынок ЕС.
Несмотря на жесткие заявления главы МИД Хайко Мааса, ни в Европе в целом, ни в отдельно взятой Германии пока не смогли дать решительного ответа на американские действия, пишет издание.
При этом и эксперты, и немецкие политики твердят о том, что меры США вызваны отнюдь не беспокойством о европейской безопасности, а собственными экономическими интересами.

Санкции против "Северного потока — 2"

США выступают против проекта "Северный поток — 2", поскольку стремятся навязать европейским государствам поставки своего сжиженного природного газа. В конце прошлого года американские власти приняли оборонный бюджет, предусматривающий санкции в отношении компаний, которые участвуют в прокладке газопровода. Это вынудило отказаться от работ швейцарскую Allseas.
При этом проект поддерживают Германия и Австрия, заинтересованные в надежных поставках топлива. За строительство также выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
В "Газпроме" ранее заявляли, что смогут самостоятельно завершить прокладку газопровода. Один из возможных вариантов предусматривает участие якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС, и "Академик Черский".
При этом в конце июля американский сенат одобрил новый оборонный бюджет, предусматривающий дополнительные ограничительные меры против "Северного потока — 2". Уже действующие санкции распространяются на организации, которые занимаются прокладкой труб, а также на причастные к этому страховые компании.
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Комментарии
Экономика , Компании , Барак Обама , Тед Круз , Газпром , МИД , ЕС , МАГАТЭ
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