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В Белоруссии оценили ущерб от акций протеста 

ТАСС и ещё 18 1 час назад
В Белоруссии оценили ущерб от акций протеста
Фото: РИА Новости
Помощник президента Белоруссии Валерий Бельский заявил, что общие потери республики от продолжающихся протестов против президентских выборов в своей сумме составляют не менее полумиллиарда долларов.

"Потери от протестных акций — это не те 500 тыс. белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее $500 млн Отсроченный исчисляется миллиардами. Нарушены устои создаваемой годами системы зарубежного кредитования, пострадала инвестиционная привлекательность страны, обсуждаются санкции", — приводит его комментарий в среду информационное агентство БелТА.

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