В Росии готовят «инвестиционную революцию»

Налоговые поправки Минфина для международных компаний — логичное продолжение стратегии деофшоризации в России. Об этом в интервью ФБА "Экономика сегодня" рассказал завкафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников.

Минфин РФ подготовил поправки к Налоговому кодексу (НК), меняющие практику налогообложения международных компаний. Речь идет о резидентах специальных административных районов (САР) — международных холдинговых компаниях, переехавших в "российские офшоры" на остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде. Они смогут выплачивать дивиденды за границу с минимальной налоговой ставкой 5%. Нововведения начнут действовать уже в этом году.

Стоит упомянуть, что именно эту ставку налога на дивиденды и проценты Россия сейчас в принудительном порядке меняет для зарубежных офшоров. В соглашениях с Кипром, Мальтой и Люксембургом об избежании двойного налогообложения налог подняли до 15%. Аналогичное уведомление Москвы рассматривают Нидерланды. Планируется ввести аналогичные меры в отношении офшоров Гонконга и Швейцарии.

"Предлагаемые Минфином сегодня налоговые изменения — это сильный ход, которого многие участники российского рынка давно ждали, — отмечает Масленников. — Ведь инвестор зарабатывает не только на дивидендах, но и на росте стоимости актива — это два основных источника его дохода. Поэтому если мы ограничиваем выводимые из РФ дивидендные доходы, то вынуждаем не только сохранить актив в России, но и прибыли, которые он дает. А также мы заинтересованы в росте этих активов. А на самом деле схема выглядит просто. Россия отнимает льготные режим у зарубежных офшоров и предоставляет такие условия сама. Это по масштабам уже совсем новая политика российского правительства. Инвестор не заинтересован в выводе приносящих прибыли активов — наоборот, он станет вкладывать льготно выведенные в РФ доходы опять де в российскую экономику. То есть кабмин действует системно и прагматично".

Кабмин меняет правила работы с инвесторами

Только от повышения налогов на выплаты на Кипр, одну из самых популярных юрисдикций у российского бизнеса, Минфин рассчитывает дополнительно получить в бюджет 130-150 млрд рублей ежегодно. Кроме того, министерство намерено закрыть возможности для "сквозного подхода" — популярного инструмента для выплат за рубеж с пониженной ставкой, в том числе нулевой. Многие годы капиталы выводились из-за подобных законодательных лазеек, что было не выгодно России.

Кроме того, Минфин РФ предложил освободить международные компании, которые являются резидентами САР, от налога на прибыль от деятельности их иностранных филиалов. Но при условии получения филиалами более 80% доходов от операционной деятельности или их участии в проектах по добыче полезных ископаемых. Это тоже оговаривается поправками в Налоговый кодекс, подготовленными ведомством. Они предположительно будут рассмотрены Госдумой уже осенью.

"Стратегия кабмина по деофшоризации призвана произвести революцию в финансовой системе России. Изначально льготы для переезда в САР были значительные. А теперь у инвестора по сути и выбора нет. Привычные комфортные условия на Кипре и в других "налоговых гаванях" уже ликвидированы, придется искать новые варианты поиска новых источников дохода и сохранения уже имеющихся. Дополнительные льготы лишь усиливают уверенность инвестора: нужно повышать стоимость активов в России, чтобы увеличить прибыли. В новых формируемых реалиях это самый выгодный вариант. Теперь государство будет предлагать бизнесу сферы взаимодействия, чтобы было комфортно совместно работать, и при этом инвестор чувствовал, что его капиталы надежно защищены", — подчеркивает Масленников.

Россия приглашает зарубежные капиталы

По июльским данным, в САР зарегистрированы 30 компаний и один фонд. Минэкономразвития рассчитывает, что число резидентов возрастет до 40 к концу года за счет меняющихся реалий. Пока среди резидентов почти нет совместных предприятий с иностранными инвесторами, у большинства российские бенефициары. Для "переезда" в САР компании нужно инвестировать в РФ 50 млн рублей за полгода, причем не обязательно в Калининграде или Владивостоке. Покупка компании в Москве будет засчитана за инвестицию.

По мнению экспертов, ставка 5% на дивиденды при выплате за рубеж — льгота долгожданная и сама по себе заинтересует иностранные компании для регистрации в САР. Особенность российских офшоров — возможность редомициляции, то есть смены корпоративной прописки. Помимо налогового резидентства компания вправе поменять страну регистрации. И тем самым оказаться под юридической защитой российского государства.