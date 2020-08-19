Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
73.42
$
73.50
87.63
87.70
Прогноз
24.08 – 31.08
$
72.80
86.20
Индексы и котировки Brent
45.10
–0.02 Золото
1986.37
–0.07 РТС
1311.52
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
19.08
1.1941
+0.0138
04.08
1.1803
16.08
07.08
24.07

Минфин готовит «инвестиционную революцию» в России 

ФБА «Экономика сегодня» и ещё 3 1 час назад
В Росии готовят «инвестиционную революцию»
Фото: РИА Новости
Налоговые поправки Минфина для международных компаний — логичное продолжение стратегии деофшоризации в России. Об этом в интервью ФБА "Экономика сегодня" рассказал завкафедрой теории менеджмента и бизнес-технологий РЭУ имени Плеханова, профессор, доктор наук Валерий Масленников.
Минфин РФ подготовил поправки к Налоговому кодексу (НК), меняющие практику налогообложения международных компаний. Речь идет о резидентах специальных административных районов (САР) — международных холдинговых компаниях, переехавших в "российские офшоры" на остров Русский во Владивостоке или Октябрьский в Калининграде. Они смогут выплачивать дивиденды за границу с минимальной налоговой ставкой 5%. Нововведения начнут действовать уже в этом году.
Стоит упомянуть, что именно эту ставку налога на дивиденды и проценты Россия сейчас в принудительном порядке меняет для зарубежных офшоров. В соглашениях с Кипром, Мальтой и Люксембургом об избежании двойного налогообложения налог подняли до 15%. Аналогичное уведомление Москвы рассматривают Нидерланды. Планируется ввести аналогичные меры в отношении офшоров Гонконга и Швейцарии.

"Предлагаемые Минфином сегодня налоговые изменения — это сильный ход, которого многие участники российского рынка давно ждали, — отмечает Масленников. — Ведь инвестор зарабатывает не только на дивидендах, но и на росте стоимости актива — это два основных источника его дохода. Поэтому если мы ограничиваем выводимые из РФ дивидендные доходы, то вынуждаем не только сохранить актив в России, но и прибыли, которые он дает. А также мы заинтересованы в росте этих активов. А на самом деле схема выглядит просто. Россия отнимает льготные режим у зарубежных офшоров и предоставляет такие условия сама. Это по масштабам уже совсем новая политика российского правительства. Инвестор не заинтересован в выводе приносящих прибыли активов — наоборот, он станет вкладывать льготно выведенные в РФ доходы опять де в российскую экономику. То есть кабмин действует системно и прагматично".

Кабмин меняет правила работы с инвесторами

Только от повышения налогов на выплаты на Кипр, одну из самых популярных юрисдикций у российского бизнеса, Минфин рассчитывает дополнительно получить в бюджет 130-150 млрд рублей ежегодно. Кроме того, министерство намерено закрыть возможности для "сквозного подхода" — популярного инструмента для выплат за рубеж с пониженной ставкой, в том числе нулевой. Многие годы капиталы выводились из-за подобных законодательных лазеек, что было не выгодно России.
Кроме того, Минфин РФ предложил освободить международные компании, которые являются резидентами САР, от налога на прибыль от деятельности их иностранных филиалов. Но при условии получения филиалами более 80% доходов от операционной деятельности или их участии в проектах по добыче полезных ископаемых. Это тоже оговаривается поправками в Налоговый кодекс, подготовленными ведомством. Они предположительно будут рассмотрены Госдумой уже осенью.

"Стратегия кабмина по деофшоризации призвана произвести революцию в финансовой системе России. Изначально льготы для переезда в САР были значительные. А теперь у инвестора по сути и выбора нет. Привычные комфортные условия на Кипре и в других "налоговых гаванях" уже ликвидированы, придется искать новые варианты поиска новых источников дохода и сохранения уже имеющихся. Дополнительные льготы лишь усиливают уверенность инвестора: нужно повышать стоимость активов в России, чтобы увеличить прибыли. В новых формируемых реалиях это самый выгодный вариант. Теперь государство будет предлагать бизнесу сферы взаимодействия, чтобы было комфортно совместно работать, и при этом инвестор чувствовал, что его капиталы надежно защищены", — подчеркивает Масленников.

Россия приглашает зарубежные капиталы

По июльским данным, в САР зарегистрированы 30 компаний и один фонд. Минэкономразвития рассчитывает, что число резидентов возрастет до 40 к концу года за счет меняющихся реалий. Пока среди резидентов почти нет совместных предприятий с иностранными инвесторами, у большинства российские бенефициары. Для "переезда" в САР компании нужно инвестировать в РФ 50 млн рублей за полгода, причем не обязательно в Калининграде или Владивостоке. Покупка компании в Москве будет засчитана за инвестицию.
По мнению экспертов, ставка 5% на дивиденды при выплате за рубеж — льгота долгожданная и сама по себе заинтересует иностранные компании для регистрации в САР. Особенность российских офшоров — возможность редомициляции, то есть смены корпоративной прописки. Помимо налогового резидентства компания вправе поменять страну регистрации. И тем самым оказаться под юридической защитой российского государства.

"Государство и инвестор заинтересованы, чтобы история не закончилась просто на переводе капитала и доходов с него в Россию, им обоим нужно, чтобы деньги работали и давали максимальный эффект. Потому у государства есть множество проектов, куда можно выгодно вложить средства. Инвестор ждет не только предложений, но и гарантий. В первую очередь такая деятельность затронет нацпроекты в России. К примеру, на этой неделе открыли проект строительства крупного газохимического комплекса на Дальнем Востоке — участником стал китайский инвестор. Россия декларирует масштабное строительство дорог, промышленных объектов и освоение новых месторождений. Главное — заинтересовать потенциальных участников прибылями и гарантиями. Эта масштабная работа по сотрудничеству в перспективе обернется глобальным эффектом для экономики страны", — заключает Валерий Масленников.

Видео дня. Срок хранения кредитной истории сокращается
ФБА «Экономика сегодня»: последние новости
Россия разрушит мировые планы "рокового сентября" Россия разрушит мировые планы "рокового сентября" Санкции США сделали «Северный поток-2» европейским приоритетом Санкции США сделали «Северный поток-2» европейским приоритетом Китай нашел альтернативу продуктам США в России Китай нашел альтернативу продуктам США в России
Комментарии 1
Экономика , Компании , Госдума , Правительство РФ , Минэкономразвития , Минфин , ФБА "Экономика сегодня"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне с детьми получат в августе сразу три выплаты
Россияне с детьми получат в августе сразу три выплаты
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Деньги россиян обесценятся: названа дата инфляции
Турция готовится к захвату Кипра
Турция готовится к захвату Кипра
Россиян предупредили о роковом сентябре
Россиян предупредили о роковом сентябре
Новости партнеров
Видео
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
00:32
Россиянам открыли портал в финансовую кабалу
Личный счет
Мишустин поразился камчатской больнице
01:06
Мишустин поразился камчатской больнице
Экономика Другое
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
00:51
Кипр сделал заявление о соглашении с РФ по налогам
Экономика
Россиян ждет резкое подорожании доставки
00:30
Россиян ждет резкое подорожании доставки
Личный счет Статьи
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
00:36
Россиянам предложили неожиданный способ сохранения денег
Личный счет
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
00:57
Никакой анонимности: Наличные выводят из тени
Личный счет
Россияне приготовились к снижению зарплаты
00:25
Россияне приготовились к снижению зарплаты
Личный счет
Обвал рубля: доллар побил рекорд
00:19
Обвал рубля: доллар побил рекорд
Рынки
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
00:35
В Германии рассказали о судьбе «Северного потока—2»
Компании
Рубль уходит в пике
01:10
Рубль уходит в пике
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение