Экономист Михаил Делягин заявил, что эта осень может оказаться роковой для России, Белоруссии и США. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу «Ассенизатор».

По мнению Делягина, роковым может стать продолжение протестов в Хабаровске, которые уже начали затухать.

«Если доведут до следующих протестов массовых, это будут протесты с требованием уйти в Китай, при всей ненависти хабаровчан к этой идее. Потому что людей конкретно допекли», — заявил экономист.

Александр Лукашенко , как считает Делягин, смог обеспечить в Белоруссии порядок, но не смог обеспечить светлое будущее. Он предположил, что Россия не станет помогать Лукашенко удержать власть — после задержания 33 россиян и угрозы выдать их Украине это невозможно.

«Это не забудется никогда», — подчеркнул он.

Также он посоветовал россиянам не вкладываться в доллар. Как сообщал «Рамблер», ранее Делягин рассказал, что доллар может рухнуть на треть фоне выборов президента США и связанных с ними событий. По его мнению, в США началось нечто вроде гражданской войны, в такие периоды национальные валюты особенно уязвимы.

Делягин предположил, что демократы попытаются усугубить ситуацию в США, устроить хаос, чтобы полностью дискредитировать прежнюю власть, и сделать президента демократом по примеру 2008 года. Тогда главой государства стал Барак Обама — «президент глобальной экономической катастрофы».

Делягин заявил, что элиты США могут спровоцировать обвал мировых рынков, в результате все побегут в доллар, традиционную валюту-убежище, из-за чего доллар в итоге «сдуется».

Экономист порекомендовал хранить сбережения в евро, швейцарских франках или золотых монетах.