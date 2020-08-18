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Дефолт 1998 года: повторится ли кризис сейчас 

Алиса Селезнёва и ещё 5 1 час назад
В России оценили возможность дефолта
Фото: РИА Новости
Эксперты Высшей школы экономики назвали маловероятным повторение в России дефолта 1998 года, так как сейчас состояние российской экономики достаточно стабильно. Об этом пишет РИА Новости.
Экономисты отметили, что и в 1998-м, и в 2020-м российская и мировая экономика столкнулись с кризисом.

«Но нынешняя экономическая ситуация существенно отличается от того, что было двадцать два года назад. Главные отличия — наличие у правительства и Центробанка значительных резервов и низкий уровень госдолга. … Близкий дефолт не просматривается», — приводит издание мнение экспертов ВШЭ.

Специалисты напомнили, что сейчас внешний госдолг составляет порядка 65,5 миллиарда долларов, что ниже, чем в ряде развитых стран.

«С учетом того, что на 2021 год и среднесрочную перспективу у Минфина есть планы по сдерживанию увеличения расходов, и прогнозируемого роста экономики и цен на нефть, правительству не потребуется дополнительное финансирование за счет заимствований, а значит рост долга замедлится», — уверены они.

«Рамблер» писал, что ранее экономист Михаил Хазин высказал мнение, что «черный август» 1998 года подготавливали заранее в интересах российских олигархов, и к нему привело «выкачивание бюджетных средств» на Запад.
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Комментарии 1
Экономика , Михаил Хазин , ВШЭ , Минфин , Центральный банк России , РИА Новости
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