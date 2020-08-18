В России оценили возможность дефолта

Эксперты Высшей школы экономики назвали маловероятным повторение в России дефолта 1998 года, так как сейчас состояние российской экономики достаточно стабильно. Об этом пишет РИА Новости.

Экономисты отметили, что и в 1998-м, и в 2020-м российская и мировая экономика столкнулись с кризисом.

«Но нынешняя экономическая ситуация существенно отличается от того, что было двадцать два года назад. Главные отличия — наличие у правительства и Центробанка значительных резервов и низкий уровень госдолга. … Близкий дефолт не просматривается», — приводит издание мнение экспертов ВШЭ.

Специалисты напомнили, что сейчас внешний госдолг составляет порядка 65,5 миллиарда долларов, что ниже, чем в ряде развитых стран.

«С учетом того, что на 2021 год и среднесрочную перспективу у Минфина есть планы по сдерживанию увеличения расходов, и прогнозируемого роста экономики и цен на нефть, правительству не потребуется дополнительное финансирование за счет заимствований, а значит рост долга замедлится», — уверены они.