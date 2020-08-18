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Путин оценил экономическую ситуацию в России 

RT на русском и ещё 18 1 час назад
Президент России Владимир Путин заявил, что сокращение экономики в России в 2020 году будет меньше, чем во многих других странах.
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Об этом он заявил в ходе встречи с главой «Роснефти» Игорем Сечиным, передаёт пресс-служба Кремля.

«Судя по всему, у нас сокращение, падение будет меньше, чем во многих других странах, в том числе европейских странах. Посмотрим по результатам года», — отметил глава государства.

Он также добавил, что хотел бы обсудить с Сечиным сокращение мировой и российской экономики на фоне ограничения добычи нефти в рамках договорённостей ОПЕК+.

«Но рано или поздно эта ситуация пройдёт, и мировая экономика будет расти, и российская будет расти», — заявил президент.

Ранее Путин рассказал о правильности точечных мер поддержки экономики.
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Экономика , Видео , Игорь Сечин , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Роснефть
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