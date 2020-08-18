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Российский регион увеличил экспорт мороженого 

Lenta.ru 2 часа назад
Российский регион увеличил экспорт мороженого
Фото: РИА Новости
Более 250 тонн мороженого отправлено на экспорт из Краснодарского края с начала 2020 года, что на 20 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».
Мороженое отправлено в Абхазию, Узбекистан, Азербайджан, США, Тайвань, Вьетнам, Сербию, Грузию, Туркменистан и Израиль, уточнили в региональном управлении Россельхознадзора. Мороженое на данный момент рассматривается как один из самых перспективных экспортных продуктов.
Россия планирует реализовать 13 национальных проектов: «Здравоохранение», «Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы», «Производительность труда и поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». По указу президента Владимира Путина, сроки продлены с 2024 до 2030 года.
На их реализацию планируется потратить около 26 триллионов рублей.
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Комментарии
Экономика , Владимир Путин , Россельхознадзор
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