Повторение пройденного: в РФ заговорили о дефолте

Вторая волна коронавируса и очередное падение цен на нефть могут привести Россию к очередному дефолту, как это было в 1998-м году, пишут «Ведомости». «Газета.Ru» пообщалась с экспертами и выяснила, насколько велика вероятность подобного сценария.

Если по России ударит вторая волна коронавируса, а вслед за этим на мировом рынке снова упадут цены на нефть, страну ждет дефолт по образцу 1998-го года, пишут «Ведомости» со ссылкой на директора Института стратегического анализа ФБК Игоря Николаева . Эксперт обратил внимание на то, что ждать реализации такого сценария можно только в том случае, если страна продолжит наращивать свои долги.

Действительно, в последнее время Россия идет по пути наращивания долгов, чтобы профинансировать бюджетный дефицит, образовавшийся из-за экономического спада на фоне локдауна во время первой волны пандемии.

«Одновременный эффект снижения нефтяных цен и остановки экономики нанесли ущерб ВВП страны. Прогнозируется, что дефицит составит 5-6%, хотя это значительно ниже, чем могло бы быть без антикризисных мер», — сказал «Газете.Ru» руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Наращивание долга стало особенно заметно в цифрах после того, как в начале лета совокупные депозиты федерального правительства сравнялись с долгами (внутренними и внешними) на отметке 14,3-14,4 трлн рублей. А уже в июле баланс снова вернулся в состояние чистого долга, который превышал депозиты на 1,55 трлн рублей.

Минфине считают, что в этом году допрасходы бюджета составят более 3 трлн рублей и не скрывают, что одним из главных способов найти дополнительные деньги станет рост внутренних заимствований. То есть, ведомство планирует получить необходимые суммы через размещение ОФЗ на внутреннем рынке.

Ранее эксперты говорили «Газете.Ru», что при нынешнем падении ставок по депозитам (на фоне снижения ключевой ставки ЦБ ) доходность банковских вкладов может сравняться с уровнем инфляции, из-за чего многие россияне могут забрать свои деньги из банков и переложить их в ОФЗ по более высоким ставкам. В целом, это будет на руку правительству страны.

Вероятнее всего, именно этот сценарий и рассматривается как аналогия с 1998-м годом, когда дефолт случился на фоне разрастания пирамиды ГКО. Но все опрошенные «Газетой.Ru» эксперты сошлись во мнении, что в наши дни ситуация с долгами и резервами выглядит совершенно иначе.

«Нужно учитывать, что в 1998 году, с которым пытаются провести некорректное сравнение, у России не было ни ФНБ, ни достаточного объёма золотовалютных резервов, ни инвестиционного рейтинга, ни нормальной собираемости налогов, а хронически дефицитный бюджет латался с помощью пирамиды ГКО», — считает замруководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

О нулевой вероятности дефолта сказал и начальник управления торговых операция на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко . В разговоре с «Газетой.Ru» эксперт отметил, что долговая нагрузка в стране сейчас составляет около 12% от ВВП, а это — один из самых низких показателей в мире. Эксперт добавил, что в настоящее время рост долговой нагрузки может составить до 20% с нынешней цифры, но это даже не повлечет ухудшения рейтинга страны.

С этим утверждением согласился и ведущий научный сотрудник Института «Центр развития» НИУ ВШЭ Андрей Чернявский , напомнив, что для развивающихся стран опасным принято считать показатель долговой нагрузки в районе 40% от ВВП — это более чем в два раза ниже, чем планирует Минфин.

В то же время часть экспертов считает, что названные Минфином цифры отражают лишь верхний потолок суммы, которую ведомство может занять через размещение ОФЗ. Так, управляющий активами БКС Андрей Русецкий сказал, что рублевая цена нефти уже достигла 3300 рублей, что делает более комфортной обстановку с доходами бюджета. А значит и занимать Минфину на деле придется меньше.

В беседе с «Газетой.Ru» аналитик назвал еще одну причину, по которой дефолт 1998-го года в России сейчас фактически не может случиться. Дело в том, что за последние несколько десятилетий только Россия объявила дефолт в национальной валюте, а все остальные страны прибегают к «печатному станку», девальвируя и инфлируя долг для его держателей. Таким образом, плавающий курс в отличие от 90-х как раз становится автоматическим стабилизатором экономики.

Все зависит от нефти

Наталья Мильчакова из ИАЦ «Альпари» отметила, что сейчас вполне комфортное время для заимствований в рублях через выпуск новых ОФЗ, а выпадающие нефтегазовые доходы страны будут компенсироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ) за счет «нефтедолларов», накопленных в нем ранее с помощью бюджетного правила.

Сейчас объем средств в фонде составляет 13 трлн рублей или 11% от ВВП.

А если этих денег не хватит, то, по мнению эксперта, правительство страны и Банк России могут рассмотреть вариант покрытия выпадающих доходов за счет золотовалютных резервов. Они на данный момент достигают рекордного уровня в $600 млрд, но пока что такой сценарий выглядит маловероятным.

Впрочем, без серьезной перестройки или значительного роста цен на нефть Россия вряд ли сможет долго отсидеться на существующих резервах, уверен Георгий Ващенко из «Фридом Финанс». По оценкам эксперта, если ни один из вышеперечисленных факторов не будет реализован, экономика страны выдержит максимум несколько лет.

Но Артем Деев из AMarkets уверен, что серьезных рисков нет, поскольку правительство принимает немало мер для оживления потребительского спроса, активно поддерживает различные секторы экономики и рассматривает варианты для сокращения затрат, в том числе — госаппарата.