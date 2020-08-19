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Белорусов начали пугать дорогими нефтью и газом из России 

Lenta.ru 53 минуты назад
Белорусов пугают разрывом с Россией
Фото: Reuters
Власти Белоруссии начали пугать жителей дорогими нефтью и газом из России. О такой опасности в опубликованном в агентстве БЕЛТА материале рассказал помощник президента страны, доктор экономических наук Валерий Бельский.
Рассуждая о возможных последствиях прихода к власти в Белоруссии оппозиции, Бельский заявил, что в этом случае нефть и газ будут закупаться из России не по внутренним, как сейчас, а по более высоким мировым ценам.

«Предсказуемый итог — утрата позиций на российском рынке, одномоментный переход на мировые цены на нефть и газ», — сказал помощник Александра Лукашенко.

Также он напомнил, что сотрудничество с Россией приносит Белоруссии около 50 процентов ВВП, которых страна может лишиться в случае разрыва двусторонних экономических связей.

«Благосостояние просядет в той же пропорции, как минимум», — отметил Бельский.

Общий ущерб от протестов он оценил в 500 миллионов долларов. Отложенный негативный эффект, по словам экономиста, будет еще более ощутимым.
В настоящее время Белоруссия закупает нефть из России по более низким внутренним ценам. Это стало возможным благодаря отсутствию экспортных пошлин при поставках. Российские компании могут позволить себе продавать топливо по цене нетбэка (мировым котировкам за вычетом транспортных расходов и экспортной пошлины), в то время как при поставках в другие страны они вынуждены устанавливать более высокие цены из-за необходимости нести дополнительные траты в виде пошлины.
С 2019 года в России запущен финальный этап налогового маневра в нефтяной отрасли. В рамках него экспортная пошлина на нефть и нефтепродукты будет постепенно снижаться (вплоть до 2024 года) с одновременным повышением налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). По мере снижения пошлины нетбэк повышается, что приводит к росту цен на внутреннем рынке. Для предотвращения такого эффекта правительство внедрило компенсационные механизмы, главным из которых стал обратный акциз на нефтяное сырье (новый подакцизный товар) с демпфирующей надбавкой, величина которой зависит от разницы между мировыми ценами и условной внутренней ценой, которую власти устанавливают в начале каждого года.
Налоговые вычеты для нефтеперерабатывающих заводов, формирующиеся благодаря акцизу с демпфирующей надбавкой, позволяют не повышать цены для российских покупателей. Однако на Белоруссию такие нормы не распространяются, что уже привело к подорожанию топлива для соседней страны в начале 2020 года. В течение нескольких дней в январе поставки нефти и нефтепродуктов в Белоруссию не производились, после чего Минску удалось договориться с российскими нефтяниками о новых контрактах.
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Комментарии 11
Экономика , Александра Лукашенко
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