Россия предупредила о проблемах с нефтью

В ходе выступления на заседании мониторингового комитета ОПЕК+ министр энергетики России Александр Новак заявил, что мировой рынок нефти пока еще очень хрупок, передает РИА Новости.

Глава российского ведомства предупредил, что впереди множество неопределенностей, не исключено и появление так называемых «черных лебедей», то есть неожиданных ситуаций, которые принесут непредсказуемые проблемы.

По словам Новака, в июле ОПЕК+ выполнил сделку по сокращению добычи нефти на 95 процентов, что стало достойным показателем. Он призвал не останавливаться на достигнутом, особенно когда работа по восстановлению нефтяного рынка начала приносить плоды.

Новак напомнил, что в прошлом месяце объем коммерческих запасов в странах ОЭСР сократился на 13,4 миллиона баррелей в месячном исчислении. Такая динамика фиксируется впервые с начала кризиса, возникшего на фоне провала предыдущей сделки ОПЕК+ и пандемии коронавируса.

Действующая сделка стартовала 1 мая. В первые три месяца планируемый объем сокращений составлял 9,7 миллиона баррелей в сутки. С августа он сократился до 7,7 миллиона, а с начала 2021 года и до апреля 2022-го он должен составить 5,8 миллиона.

Из-за технических проблем полноценно выполнять свои обязательства смогли не все страны, однако нарушители, среди которых Россия, обязались компенсировать нарушения квот в следующие месяца. С начала действия сделки нефтяные котировки выросли в два раза.

Ранее стало известно, что Новак заразился коронавирусом в ходе поездки на Дальний Восток. Однако заболевание протекает бессимптомно, поэтому министр продолжает работу.