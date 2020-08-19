"Газпром" засекречивает данные по "Северному потоку – 2"

Часть информации о строительстве газопровода "Северный поток – 2" не может быть представлена публично, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление "Газпрома"

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В настоящее время ведется необходимая работа для завершения строительства газопровода, план по достройке сохраняется, указано в сообщении. При этом подчеркивается, что объем доступной для оглашения информации по данному вопросу ограничен.

Одной из причин, по которым сведения не могут быть оглашены, является значительное давление на проект, пояснили в "Газпроме".

Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.