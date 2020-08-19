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"Газпром" засекречивает информацию по "Северному потоку – 2"

Газета.Ru
1 час назад
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Часть информации о строительстве газопровода "Северный поток – 2" не может быть представлена публично, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление "Газпрома".
"Газпром" засекречивает данные по "Северному потоку – 2"
Фото: ТАССТАСС
В настоящее время ведется необходимая работа для завершения строительства газопровода, план по достройке сохраняется, указано в сообщении. При этом подчеркивается, что объем доступной для оглашения информации по данному вопросу ограничен.
Одной из причин, по которым сведения не могут быть оглашены, является значительное давление на проект, пояснили в "Газпроме".
Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что "Северный поток — 2" будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
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Экономика,Владимир Путин,Газпром,РИА Новости,
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