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Росстат отметил рост цен на сахар 

Национальная Служба Новостей и ещё 8 1 час назад
Росстат отметил рост цен на сахар
Фото: Национальная Служба Новостей
Цены на сахар в России с 11 по 17 августа продолжили расти. По данным Росстата, они увеличились на 0,5%. Неделей ранее, с 4 по 10 августа, сахар-песок подорожал на 1%.
Наиболее заметный рост цен на этот продукт отмечен в семи субъектах РФ.
Например, в Алтайском крае он стал дороже на 2,3%, Курской области — на 2,2%. Наоборот подешевел в Чеченской Республике (на 2,8%).
Также выросли цены на свинину, баранину, фруктово-ягодные консервы для детского питания (на 0,3%), сливочное масло, хлеб.
Вместе с этим на 0,5% стало дешевле пшено, на 0,3% — стерилизованное молоко, на 0,2% — сметана, куриные яйца и макаронные изделия.
Дороже стала гречка — на 0,2%, рис подешевел на 0,1%.
По данным статистической службы страны, цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,2%. Дешевеют картофель, лук репчатый, белокочанная капуста, морковь, огурцы и помидоры, а также яблоки.
Ранее в Росстате назвали самый подорожавший за 2020 год продукт. им оказалась гречка. Ее цена которой за год выросла в 1,7 раза — до 87 рублей.
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Экономика , Недвижимость , Росстат
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