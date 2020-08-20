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Россия попросила у Китая деньги на мегапроект «Газпрома» 

Lenta.ru 1 час назад
Россия попросила у Китая денег
Фото: ТАСС
На заседании рабочей группы межправительственной Комиссии по инвестиционному сотрудничеству России и Китая, которое состоялось в среду, 19 августа, российская сторона представила китайским инвесторам два новых предложения. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства экономического развития (МЭР) России.
Одним из них стал мегапроект по строительству газоперерабатывающего комплекса в районе поселка Усть-Луга Ленинградской области, которым через совместное предприятие занимаются «Газпром» и «Русгаздобыча».
Вторым является идея создания российско-китайской страховой компании. В совокупности на эти цели Россия попросила 10 миллиардов долларов. В сообщении не указали, какие именно китайские инвесторы могли бы заинтересоваться проектом. Также отмечается, что существуют определенные проблемы — как операционные, так и связанные с «балансом между российским и китайским регулированием и коммерческими потребностями».
Комиссия учреждена в 2014 году, инициаторами ее создания стали главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. Регулятор должен способствовать реализации инвестиционных проектов в неэнергетической сфере и устранять имеющиеся барьеры. Идея пока не принесла результатов. Объем прямых китайских инвестиций за эти годы не вырос, а заметно сократился — с 4,543 миллиарда долларов в 2013 году до 3,718 миллиарда в 2019-м.
При этом Пекин отказывается от участия в согласованных проектах, последним примером стало строительство Амурского газоперерабатывающего завода. «Газпром» ожидал получить до 70 процентов средств от China Development Bank, но тот отказался. В 2015 году Китай также решил не финансировать строительство газопровода «Сила Сибири».
Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали из Китая в Европу тоже не впечатлило китайских чиновников. После экспертизы они признали его нерентабельным и ненужным для проекта «Шелкового пути».
Мегапроект (крупный инвестпроект, который должен обеспечить долгосрочный экономический рост) в Усть-Луге также предусматривает строительство газохимического комплекса, которым «Русгаздобыча» займется отдельно. Источник денег на этот объект пока под вопросом. Глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов не исключил, что оплатить его предложат гражданам через фонды коллективных инвестиций.
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Комментарии 38
Экономика , Компании , Си Цзиньпин , Игорь Шувалов , Владимир Путин , Газпром , Минэкономразвития
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