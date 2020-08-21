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Эксперт оценил влияние пандемии на экономику 

RT на русском 2 часа назад
Эксперт оценил влияние пандемии на экономику
Фото: Reuters
Президент Национального института системных исследований проблем предпринимательства Владимир Буев оценил влияние пандемии на экономику.

«Действительно, ситуация со спросом и предложением сильно разбалансирована — явно видно, что россияне предпочитают экономить и откладывать крупные покупки», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, единственное, в чём граждане себе не отказывают после снятия ограничений — отдых.
Как считает Буев, предпринимательским кругам и обществу необходима база для выравнивания спроса и предложения.
Ранее, как сообщала НСН, в Мосгордуме рассказали о мерах поддержки столичного бизнеса.
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Экономика , Владимир Буев , Мосгордума , ФБА "Экономика сегодня"
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