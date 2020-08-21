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Импорт труб из России назвали угрозой экономике США 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Импорт труб из России назвали угрозой экономике США
Фото: ТАСС
Импорт бесшовных стандартных, линейных труб и труб высокого рабочего давления из России, Украины, Южной Кореи и Чехии служит угрозой американской экономике. К такому выводу пришла федеральная комиссия по международной торговле США, соответствующее заключение опубликовано на ее сайте.
Аналитики сообщили о том, что у них имеется информация о нанесенном из-за импорта ущербе для экономики. По данным специалистов комиссии, трубы продаются в США по цене ниже справедливой и субсидируются правительствами Южной Кореи и России. К 1 октября комиссия планирует прийти к решению о введении компенсирующих пошлин.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах главы государства его оппонента, Джозефа Байдена, страна окажется во власти Китая. Он также пообещал, что сделает все возможное для независимости Вашингтона от закупок из пекина, особенно в области безопасности.
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