Эксперт назвал россиянам сроки обвала рубля

Эксперт рассказал, когда обвалится рубль и начнется девальвация. Руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов считает, что огромные государственные заимствования могут стать прологом к предстоящей девальвации. Об этом сообщает «Инвест-Форсайт»

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«В настоящее время предпринимается последняя попытка спасти экономику России без использования девальвации как крайней меры. Беспрецедентный план по привлечению внутреннего долга в размере 4 трлн рублей может не сбыться, тогда девальвация рубля станет неизбежной», — отмечает экономист.

По его мнению, весьма серьезной ситуация станет, если будут усилены санкции, а мировая экономика замедлится. Девальвация будет простым решением бюджетных проблем, однако социальные последствия станут крайне негативными.

Эксперт отметил, что точные прогнозы сделать довольно сложно, поскольку нет информации о финансовых показателях 20202 года.

«Пока мы не до конца даже понимаем реальный объем дефицита консолидированного бюджета РФ в этом году, так как эксперты озвучивают цифры дефицита в диапазоне от 1,5 трлн до 11 трлн рублей. Без понимания основных финансовых показателей текущего года невозможно обоснованно сделать вывод о неизбежности обвала рубля», — заявил Ордов.

Он призвал «не ждать обвала рубля, а подготовиться» если девальвация станет неизбежной для поддержания финансовой стабильности.