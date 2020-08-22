Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Игры
Еще

Эксперт назвал россиянам сроки обвала рубля

Майк Габриелян
иещё 1
19 минут назад
Комментарии8
Эксперт рассказал, когда обвалится рубль и начнется девальвация. Руководитель Департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов считает, что огромные государственные заимствования могут стать прологом к предстоящей девальвации. Об этом сообщает «Инвест-Форсайт».
Эксперт назвал россиянам сроки обвала рубля
Фото: ТАССТАСС
«В настоящее время предпринимается последняя попытка спасти экономику России без использования девальвации как крайней меры. Беспрецедентный план по привлечению внутреннего долга в размере 4 трлн рублей может не сбыться, тогда девальвация рубля станет неизбежной», — отмечает экономист.
По его мнению, весьма серьезной ситуация станет, если будут усилены санкции, а мировая экономика замедлится. Девальвация будет простым решением бюджетных проблем, однако социальные последствия станут крайне негативными.
Эксперт отметил, что точные прогнозы сделать довольно сложно, поскольку нет информации о финансовых показателях 20202 года.
«Пока мы не до конца даже понимаем реальный объем дефицита консолидированного бюджета РФ в этом году, так как эксперты озвучивают цифры дефицита в диапазоне от 1,5 трлн до 11 трлн рублей. Без понимания основных финансовых показателей текущего года невозможно обоснованно сделать вывод о неизбежности обвала рубля», — заявил Ордов.
Он призвал «не ждать обвала рубля, а подготовиться» если девальвация станет неизбежной для поддержания финансовой стабильности.
Ранее «Рамблер» сообщал, что американский эксперт заявил: даже инфляция и девальвация не помогут экономике Украины.
Комментарии8
Экономика,Финансовый университет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФото
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьи
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители