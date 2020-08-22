В Германии признали правоту Путина

В Германии поразились предвидению президента Путина относительно золота.

«Если бы Владимир Путин возглавлял инвестиционный фонд, он был бы сейчас героем среди биржевиков. Он сделал ставку на золото, а оно оказалось в год пандемии коронавируса и глобальной рецессии одним из самых прибыльных активов», - пишет «Немецкая волна».

Цена на золото с января по август взлетела с 1500 до 2000 долларов за унцию. Это исторический максимум. Стратегия президента России Владимира Путина постоянно увеличивать золотые запасы страны оказалась наиболее правильной в эпоху COVID-19.

Пять лет назад консервативная немецкая газета Die Welt утверждала, что российский президент совершил стратегический просчет, существенно увеличив долю золота в международных резервах РФ. Газета прогнозировала, что страна потеряет миллиарды из-за рухнувших цен на золото.

Теперь редактор отдела экономики Die Welt Хольгер Цшепиц признал, что его мнение оказалось ошибочным.

«Путин хотел снизить зависимость российских резервов от американского доллара и с помощью золота мастерски справился с этой геополитической задачей», — сказал Цшепиц.

По его словам, президент России действует достаточно умно, хотя экономика страны по-прежнему буксует, а население живет плохо.

На 13 августа международные резервы России выросли до 600 миллиардов долларов. Это выше исторического рекорда 2008 года.

Пи этом немецкие эксперты считают, что увеличение золотых резервов преследовало цель сократить использование доллара.