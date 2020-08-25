США и Китай увидели прогресс в торговой сделке

США и Китай видят прогресс в выполнении соглашения по первой фазе китайско-американской торговой сделки, стороны привержены необходимым для его успеха шагам. Об этом говорится в заявлении по итогам звонка с участием представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, американского министра финансов Стивена Мнучина и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ.

"Обе стороны видят прогресс и привержены тому, чтобы предпринимать необходимые шаги для обеспечения успеха соглашения", — отмечается в документе, распространенном в понедельник пресс-службой представителя США на торговых переговорах.

"Стороны рассмотрели шаги, которые предпринял Китай для того, чтобы осуществить структурные изменения, к которым призывает соглашение, которые обеспечат большую защиту прав интеллектуальной собственности, снимут препятствия для американских компаний в сфере финансовых операций и сельского хозяйства, ликвидируют принуждение к передаче технологий. Стороны также обсудили значительное увеличение закупок американской продукции со стороны Китая, а также будущие шаги, необходимые для выполнения соглашения", — подчеркивается в тексте.

14 августа агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что запланированная на 15 августа видеоконференция с участием вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ и представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера, посвященная выполнению соглашения по первой фазе торговой сделки, была отложена на неопределенное время. По данным агентства, решение было принято из-за "проблем с планированием". Кроме Лайтхайзера и Лю Хэ в видеоконференции должен был принять участие Мнучин. Они должны были обсудить итоги соглашения по первой фазе сделки после шести месяцев со дня ее подписания.

​​​Торговая сделка

Президент США Дональд Трамп 19 августа сообщил, что отложил торговые переговоры с Пекином. Он заявил, что не хочет "иметь дело" с КНР сейчас. 23 июля он также отмечал, что значимость двусторонней торговой сделки с Пекином уменьшилась на фоне пандемии, вызванной коронавирусом. В то же время глава Белого дома признал, что Китай приступил к приобретению американской сельскохозяйственной продукции "в рекордных объемах".