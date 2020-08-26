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Кризисный разум 

Lenta.ru и ещё 6 29 минут назад
Кризис заставил Россию отказаться от мегапроектов
Фото: РИА Новости
В кризисных условиях российским властям приходится ужимать расходы на долгие проекты и перенаправлять средства на решение актуальных проблем. В первую очередь под нож идет развитие новых технологий. Вот и сейчас траты на федеральную программу «Искусственный интеллект» собираются урезать в несколько раз. Серьезные коррективы ждут и весь нацпроект «Цифровая экономика». К чему приведет подобная экономика? Когда ждать технологического рывка? Ответы на эти и другие вопросы — в материале «Ленты.ру».

Заявка на лидерство

Сейчас лидерами в области искусственного интеллекта (ИИ) считаются в основном американские и китайские компании: Microsoft, Google, Facebook, Baidu (китайская поисковая система) и DJI-Innovations (разработчик беспилотников и дронов). Зато Россия активнее других внедряет разработки в бизнес-сферу. Более трети отечественных фирм полагаются на искусственный интеллект при обработке данных, остальные намерены внедрить такие технологии в ближайшие годы.
По итогам 2019 года объем рынка ИИ в России составил почти 140 миллионов долларов, а разработкой технологий в этой сфере в стране занимаются 400 компаний. ИИ в России развивают 168 стартапов; для сравнения: в Китае их больше тысячи, а в США — почти семь тысяч.
В то же время ИИ активно применяется по всей России: от создания беспилотников и банковского сектора до производства и госуправления. Например, отечественный IT-гигант «Яндекс» использует его для развития беспилотного транспорта и в голосовом помощнике «Алиса», Сбербанк задействует ИИ при выдаче кредитов и для подбора сотрудников, а «Ростех» — в авиационном двигателестроении и контроле качества стали. Искусственный интеллект также широко используется МВД: система распознавания лиц облегчает поиск преступников.
По планам российских властей, к 2030 году страна должна войти в число мировых лидеров в сфере использования искусственного интеллекта, составив конкуренцию Китаю, США и странам ЕС. Достичь лидерства хотят в том числе за счет цифровой трансформации госуправления.
По мнению премьер-министра России Михаила Мишустина, «цифровая трансформация открывает принципиально новые возможности для взаимодействия общества и государства».

«Уверен, реализация этого запроса на практике поможет нам войти в число лидеров в глобальной экономике», — считает он.

Вирусная корректировка

Однако пандемия внесла существенные изменения в масштабные планы не только в мировую экономику, но и в нацпроект «Цифровая экономика». В первом квартале 2020-го из 231 запланированного проекта в полной мере реализовались только шесть, еще 150 отклонились от сроков с разной степенью отставания, а 66 признаны невыполненными. Финансирование программы существенно сократится, траты собираются урезать в 4,5 раза. Еще в начале года планировалось, что на эту программу до 2024 года направят 125 миллиарда рублей, включая 89,7 миллиарда рублей бюджетных средств. А теперь траты составляют только 27,7 миллиарда рублей.
Разработчики проекта не называют вещи своими именами, указывая, что речь идет не о сокращении бюджета, а об «изменении подхода к его формированию». Бюджетные 22,4 миллиарда рублей называют только центральной частью, которая будет направлена на расходы, связанные с разработкой, остальные статьи будут финансироваться из бюджетов на цифровизацию других федеральных ведомств. Каких именно — не уточняется. Участники проекта не исключают, что в конечном итоге общий бюджет может оказаться больше ранее объявленного. Окончательный проект бюджета пока не утвержден.
Эксперты отмечают, что интерес властей к искусственному интеллекту цикличен.

«Вероятно, в связи с коронавирусом цикл интереса к развитию ИИ начинает естественным образом угасать, внимание государства может переключиться на биотехнологии, информационную генетику и генетические данные россиян», — предполагает руководитель технологической практики KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов.

При этом ничего неожиданного не происходит. О том, что во время кризиса власти чаще всего сокращают расходы именно на инновационные проекты и цифровизацию, ранее говорил даже бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев.
К тому же, речь не идет о полном отказе от задуманного. В Аналитическом центре при правительстве говорят о переносе сроков исполнения ряда программ. Из-за падения экономики и необходимости поддерживать население российским властям срочно понадобились деньги. Средства можно достать, сократив и пересмотрев долгосрочные проекты.
В связи с пересмотром нацпрограммы «Цифровая экономика», власти не потратили четверть из выделенных на цифровизацию экономики денег. «Кассовое исполнение расходов по нацпрограмме составило только 73,3 процента (73,8 миллиарда рублей), а из запланированных 64 результатов достигнуто всего 36, или 56 процентов», — подытожили в Счетной палате. Также есть отставание в программе «Информационное общество»: на выполнение этого проекта Минкомсвязи в 2019 году выделили 240 миллиардов рублей. Из них ведомство израсходовало 218,4 миллиарда (91 процент). Из 74 целевых показателей не были достигнуты 12.

Энергичные шаги

Любопытно, что Дмитрий Медведев, вместе с тем отмечает и положительное влияние пандемии. Он признает, что в период эпидемии противников новых технологий в стране стало меньше.

«Если у цифровой экономики и цифровых средств общения и были враги, то их количество в последнее время сильно поубавилось. Если бы не цифровые технологии, извините, мы с вами сейчас друг друга бы не увидели. И как бы мы общались в таких условиях — это очень большой вопрос», — отмечает он.

Развитие цифровой экономики в России — одна из задач, поставленных в рамках программы реализации национальных проектов. В частности, до 2024 года крупные российские города должны быть покрыты сетью 5G, а все граждане обеспечены свободным доступом в интернет. Всего на реализацию нацпроекта планируется до 2024 года выделить более 1,8 триллиона рублей. В целом именно в цифровизации видят один из главных драйверов роста.
Пока о долгосрочных прогнозах по развитию цифровизации говорить рано: обстановка в мире постоянно меняется, и есть риск второй волны заражений SARS-CoV-2. Но уже ясно, что именно пандемия COVID-19 станет толчком для развития самых разных направлений — от социального контроля до математического прогнозирования в медицине.
Несмотря на все негативные последствия пандемии коронавируса, она значительно ускорила процессы перехода в онлайн и автоматизации бизнеса. Оперативно перестроиться под новые реалии смогли и органы госуправления: совещания велись в видеоформате, а чиновники без проблем перешли на удаленку. Сроки реализации проектов могут сорваться, а деньги на них придется пустить на решение актуальных задач, но когда кризис пройдет — появится возможность наверстать упущенное.
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Экономика , Статьи , Дмитрий Медведев , Baidu , ЕС , Ростех , Минкомсвязи РФ , Левада-центр , Сбербанк России , Счетная палата , Microsoft , Яндекс , МВД , Google , Lenta.ru
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