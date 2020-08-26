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Турция готова сотрудничать с РФ по газу в Черном море 

BFM.RU и ещё 24 2 часа назад
Турция готова сотрудничать с РФ по газу в Черном море
Фото: Reuters
Турция выразила готовность к сотрудничеству с Россией по разработке газового месторождения в Черном море, сообщает РБК. Об этом заявил министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак.
По его словам в эфире турецкого телеканала NTV, обнаружение нового месторождение газа в Черном море Турцией может способствовать сотрудничеству между Анкарой и Москвой.
Он предполагает, что открытие месторождения позволит Турции получать природный газ по более низкой цене из-за рубежа. Россия — это надежный поставщик Турции, и речь идет о сотрудничестве.
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