Турция готова сотрудничать с РФ по газу в Черном море 

Турция выразила готовность к сотрудничеству с Россией по разработке газового месторождения в Черном море, сообщает РБК. Об этом заявил министр финансов и казначейства Турции Берат Албайрак

По его словам в эфире турецкого телеканала NTV, обнаружение нового месторождение газа в Черном море Турцией может способствовать сотрудничеству между Анкарой и Москвой.

Он предполагает, что открытие месторождения позволит Турции получать природный газ по более низкой цене из-за рубежа. Россия — это надежный поставщик Турции, и речь идет о сотрудничестве.