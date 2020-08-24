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Путин назвал безработицу одной из главных проблем в России 

RT на русском и ещё 14 47 минут назад
Путин назвал одну из главных проблем в России
Фото: РИА Новости
Безработица является одной из главных проблем в России, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

«Уровень безработицы. Ясно, что это сегодня одна из главных проблем в стране. Это совершенно очевидно. Но, повторяю ещё раз, Ростов — это развитый регион: и в промышленном отношении, и в отношении возможности для сельского хозяйства. И, конечно, нужно обратить внимание на рынок труда», — отметил глава государства.

В середине июля Путин отмечал, что в стране удалось не допустить взрывного роста безработицы.
Кроме того, он заявлял, что задача полного восстановления рынка труда в 2021 году должна быть выполнена.
5 августа URA.RU, ссылаясь на власти Курганской области, писало, что увеличение числа безработных в регионе связано с введением ограничительных мер и увеличением размера пособия по безработице.
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Экономика , Василий Голубев , Владимир Путин
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