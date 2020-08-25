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Болгария начнет отказываться от российского газа 

Lenta.ru и ещё 1 51 минуту назад
Болгарии не нужен российский газ
Фото: РИА Новости
Газовый оператор Болгарии компания «Булгартрансгаз» подписала контракт на покупку 20 процентов поставок в проекте терминала по регазификации сжиженного природного газа (СПГ) в греческом Александруполисе, сообщает РИА Новости.
Значимость контракта для экономики стран подчеркивает тот факт, что на нем присутствовали главы правительств Греции Кириакос Мицотакис и Болгарии Бойко Борисов.
Начало работы терминала позволит Болгарии постепенно отказываться от российского газа и переходить на СПГ. При этом еще в марте республика смогла добиться от «Газпрома» максимальной скидки в 40 процентов в новом контракте. Тогда Борисов назвал такие условия подарком для страны, а министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова поблагодарила Еврокомиссию за помощь.
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Болгария уже сократила закупки у России с помощью СПГ — в прошлом году республика купила 0,5 миллиарда кубометров через греческий терминал.
Еще одним следствием соглашения станет тот факт, что из основных клиентов российского монополиста только Сербия, Венгрия, Австрия и Чехия не имеют или не получат в ближайшем будущем прямой доступ к СПГ. Однако последние три страны хорошо интегрированы в общеевропейскую газовую систему, то есть в состоянии покупать топливо на газовых хабах.
Между тем греческий премьер назвал строительство терминала в Александруполисе способом превратить этот порт в энергетический центр мирового масштаба. Он заметил, что страна сможет покупать газ у поставщиков со всего мира, в том числе из США, которые выразили стратегический интерес в развитии порта. Предполагается, что через терминал будет проходить 5,5 миллиарда кубометров в год после регазификации.
Ранее Турция сообщила об открытии крупного месторождения природного газа в Черном море. Поставки с него начнутся к 2023 году и позволят стране существенно сократить импорт топлива, в том числе из России, который за год и без того упал во много раз.
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Экономика , Компании , Теменужка Петкова , Кириакос Мицотакис , Газпром , Еврокомиссия , РИА Новости
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