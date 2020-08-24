Чем Белоруссии грозит разрыв с Россией 

В случае возможного разрыва российско-белорусских отношений, экономику республики ждет сильнейший удар по ряду отраслей промышленности, заявляют эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ). В частности, в Белоруссии остро встанет вопрос о сбыте продукции машиностроительного и пищевого сектора, говорится в статье, опубликованной на сайте ВШЭ.

Эксперты отмечают, что Россия в настоящее время закупает почти половину объема экспортируемых Белоруссией товаров: речь идет о продукции в сфере сельского хозяйства, машиностроения, химической промышленности и продуктах питания. При этом россияне могут отказаться от некоторых позиций по списку белорусского экспорта без существенных потерь: например, от автомобилей МАЗ и тракторов МТЗ.

«Фермеры и крупные хозяйства, стремящие повысить эффективность работы, чаще стараются покупать трактора Кировского завода в Санкт-Петербурге и импортные», — говорится в статье.

Еще одним ударом по белорусской экономике может стать прекращение в Россию поставок санкционных продуктов питания под видом белорусских. Аналитики отметили, что в республике Беларусь в настоящее время действует терминал по «перемаркировке товаров», приносящий солидные доходы в бюджет.