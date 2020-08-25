Лобстеры помирили США и Европу

Лобстеры (второе название морских омаров) сделали первый шаг к тому, чтобы помирить США и Европу и закончить продолжающуюся третий год торговую войну, пишет CNBC. Власти ЕС отменили пошлины на ввоз морских деликатесов из США.

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Соглашение уже называют критически важным для общей деэскалации в торговой войне, в которую Евросоюз вступил летом 2018 года вслед за введением Вашингтоном пошлин на ряд европейских товаров.

Пошлины на свежезамороженных и живых лобстеров из США отменены на ближайшие пять лет. Решение пока принято только Еврокомиссией (коллективным правительством ЕС) и должно быть одобрено другими руководящими органами союза. Однако аналитики отмечают, что оно должно позитивно сказаться на американской рыболовной отрасли, которая за последние годы столкнулся с рядом трудностей — не только из-за противостояния с Китаем и ЕС, но также из-за соглашения между Евросоюзом и Канадой, которая стала его главным поставщиком.

В ответ США вдвое снизят импортные пошлины на целый ряд европейских товаров, включая посуду из хрусталя и готовые блюда. В совместном заявлении переговорщики от обеих сторон, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и профильный комиссар ЕС Фил Хоган, выразили надежду, что достигнутые договоренности станут только началом всеобъемлющего процесса по смягчению ограничений.