Экономика Германии рухнула

Экономика Германии сократилась на рекордные 9,7% во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом. Данные об этом опубликовало Федеральное статистическое агентство ФРГ 24 августа.

С учетом всех показателей падение ВВП в годовом выражении и с поправкой на число рабочих дней составило 11,3%, это рекорд за последние 50 лет.

Компании уже подсчитывают убытки. Так, железнодорожный концерн Deutsche Bahn обнародовал крупнейшие в своей истории потери на сумму €3,7 млрд (326,7 млрд руб), а убытки автомобильного концерна Volkswagen составили €1,4 млрд (123,6 млрд руб).

Эксперты утверждают, что для восстановления экономики Германии может потребоваться около двух лет.