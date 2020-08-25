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Экономика Германии рухнула из-за карантина 

Украина.ру 2 часа назад
Экономика Германии рухнула
Фото: Reuters
Экономика Германии сократилась на рекордные 9,7% во втором квартале 2020 года по сравнению с первым кварталом. Данные об этом опубликовало Федеральное статистическое агентство ФРГ 24 августа.
С учетом всех показателей падение ВВП в годовом выражении и с поправкой на число рабочих дней составило 11,3%, это рекорд за последние 50 лет.
Компании уже подсчитывают убытки. Так, железнодорожный концерн Deutsche Bahn обнародовал крупнейшие в своей истории потери на сумму €3,7 млрд (326,7 млрд руб), а убытки автомобильного концерна Volkswagen составили €1,4 млрд (123,6 млрд руб).
Эксперты утверждают, что для восстановления экономики Германии может потребоваться около двух лет.
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