Кремль высказался о перспективах долга Белоруссии

«Вопросы, связанные с предложениями по рефинансированию тех или иных сегментов долга белорусской стороне к российской, они и раньше неоднократно обсуждались, ставились на повестку дня и так далее. Это вопрос абсолютно экономический. Если такие инициативы, такие предложения будут сделаны, они нашим Минфином будут рассматриваться, все это предмет переговоров», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, готова ли Россия рефинансировать белорусский долг, если такое предложение поступит от властей республики.
«Мы очень внимательно следим, конечно, за безопасностью наших граждан, за безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса, очень внимательно следим за ситуацией. И мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Белоруссии», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле угрозу российским компаниям в Белоруссии.