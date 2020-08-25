Кремль высказался о перспективах долга Белоруссии

Вопрос рефинансирования каких-либо сегментов белорусского долга ранее ставился на повестку дня, если такое предложение поступит, его рассмотрит Минфин России , это предмет переговоров, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

«Вопросы, связанные с предложениями по рефинансированию тех или иных сегментов долга белорусской стороне к российской, они и раньше неоднократно обсуждались, ставились на повестку дня и так далее. Это вопрос абсолютно экономический. Если такие инициативы, такие предложения будут сделаны, они нашим Минфином будут рассматриваться, все это предмет переговоров», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, готова ли Россия рефинансировать белорусский долг, если такое предложение поступит от властей республики.

Он добавил, что Москва исходит из того, что гражданам и бизнесу России в Белоруссии ничто не угрожает.

«Мы очень внимательно следим, конечно, за безопасностью наших граждан, за безопасностью нашего бизнеса, за соблюдением интересов нашего бизнеса, очень внимательно следим за ситуацией. И мы исходим из того, что ни нашим гражданам, ни нашему бизнесу ничто не угрожает и не может угрожать в Белоруссии», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, видят ли в Кремле угрозу российским компаниям в Белоруссии.

На вопрос о том, есть ли «красные линии», отступление от которых может привести к изменению позиции России, Песков ответил: «Мы не хотели бы просто сталкиваться с ситуацией, когда что-то будет наносить урон интересам нашего бизнеса, создавать какую-то внеконкурентную реальность, это было бы конечно крайне нежелательно. Но, собственно, и поводов для этого никаких на сейчас нет».