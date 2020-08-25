Российских нефтетрейдеров поймали на сговоре

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила на рынке бензина крупнейший сговор, который привёл к росту цен на топливо для россиян. На стоимость бензина повлияли махинации на бирже крупнейшего независимого нефтетрейдера России «Солид».

Как пояснил замглавы ФАС Андрей Цариковский , нефтетрейдер «Солид — товарные рынки» и компания «А-Ойл» в 2018 году заключали фиктивные сделки с топливом на бирже, перепродавая один и тот же товар несколько раз. Это позволяло поддерживать и повышать его стоимость. В результате бензин АИ-92 и АИ-95 за пять месяцев подорожал на 38%.

Дело по поводу этих махинаций возбудили ещё в начале 2019 года, когда в ФАС зафиксировали ряд сделок для повышения средней цены на рынке. Но тогда ответчики обжаловали претензию в суде и указали, что ведомство не имеет права рассматривать подобные дела. Позже кассационная инстанция всё же поддержала антимонопольщиков.

Пока административное дело в отношении «Солида» и «А-Ойл» ещё не завели. Но уже в ближайшие месяцы представителей компании вызовут для составления протокола. В ФАС сомневаются, что компаниям удастся избежать максимального штрафа за свои действия. По действующему законодательству, компаниям грозит потеря до 15% от оборота.

Замглавы ФАС уточнил, что в результате манипуляций несколько достаточно крупных сделок «потащили» за собой весь рынок. Это вызвало лавинообразный рост цены.