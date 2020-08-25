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Российских нефтетрейдеров поймали на сговоре. Из-за него цены на бензин взлетели почти на 40% 

Секрет Фирмы 23 минуты назад
Российских нефтетрейдеров поймали на сговоре
Фото: РИА Новости
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила на рынке бензина крупнейший сговор, который привёл к росту цен на топливо для россиян. На стоимость бензина повлияли махинации на бирже крупнейшего независимого нефтетрейдера России «Солид».
Как пояснил замглавы ФАС Андрей Цариковский, нефтетрейдер «Солид — товарные рынки» и компания «А-Ойл» в 2018 году заключали фиктивные сделки с топливом на бирже, перепродавая один и тот же товар несколько раз. Это позволяло поддерживать и повышать его стоимость. В результате бензин АИ-92 и АИ-95 за пять месяцев подорожал на 38%.
Дело по поводу этих махинаций возбудили ещё в начале 2019 года, когда в ФАС зафиксировали ряд сделок для повышения средней цены на рынке. Но тогда ответчики обжаловали претензию в суде и указали, что ведомство не имеет права рассматривать подобные дела. Позже кассационная инстанция всё же поддержала антимонопольщиков.
Пока административное дело в отношении «Солида» и «А-Ойл» ещё не завели. Но уже в ближайшие месяцы представителей компании вызовут для составления протокола. В ФАС сомневаются, что компаниям удастся избежать максимального штрафа за свои действия. По действующему законодательству, компаниям грозит потеря до 15% от оборота.
Замглавы ФАС уточнил, что в результате манипуляций несколько достаточно крупных сделок «потащили» за собой весь рынок. Это вызвало лавинообразный рост цены.

«Если в толпе кто-то один закричит "пожар!", то мы все с вами вместе дружно побежим. Это так называемое лидирующее поведение, на которое могли ориентироваться другие», — предположил Цариковский.

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Комментарии
Экономика , Компании , Андрей Цариковский , ФАС
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